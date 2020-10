El Hospital de A Coruña no descarta aplazar operaciones no urgentes

El Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) no descarta aplazar operaciones no urgentes si la presión hospitalaria sigue aumentando por la Covid19. Serían cirugías que no suponen un riesgo como por ejemplo un lipoma o una intervención en una rodilla, según ha señalado el neumólogo y Subdirector de Hospitalización y Urgencias el Hospital, Pedro Marcos Rodríguez en el programa A Coruña opina de Radio Coruña Cadena SER.

Este domingo ha comenzado a ocuparse la nueva planta habilitada para casos Covid con el primer paciente. Dispone de 40 camas de las más de un centenar reservadas en total en esta segunda ola de contagiados de coronavirus. De momento no está previsto utilizar el Hospital de campaña levantado en ExpoCoruña pero está preparado en caso de que la curva de la enfermedad se disparase, según la dirección del CHUAC. La media de edad de los ingresados por Covid19 en el área sanitaria ha bajado. En las últimas semanas ha pasado de los 74 años a los 65.

El futuro de cientos de pequeñas empresas, autónomos y sus empleados, una vez se levanten los ERTES, está lleno de incertidumbre si no llegan a tiempo las ayudas públicas, según advierte Rafael Granados, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Galicia, ATTA. La profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidade da Coruña Asunción López Arranz alerta de que el impacto de esta segunda embestida del virus ha sido "tremendo" en las pequeñas empresas.

López Arranz aplaude la regulación de los ERTES y la aprobación de la Ley del Teletrabajo, inexistentes hace ocho meses cuando comenzó la pandemia, pero incide en la necesidad de articular medidas que impidan un agravamiento de la brecha social en el ámbito laboral.