(2-2) Buen partido del Xerez CD con decepcionante resultado

XEREZ CD 2 - CONIL CF 2

El Conil se llevó un punto de oro del campo de La Juventud en el estreno liguero del equipo azulino ante su afición. Los xerecistas dominaron de principio a fin a un rival, que se agazapó bien atrás y que aprovechó los dos errores de los locales para llevarse un buen botín del campo jerezano.

El partido correspondiente a la segunda jornada de liga lo marcaron los porteros, uno con sus aciertos y el otro con sus desaciertos. Mientras que Fran salvó claramente al Conil, Navarro Montoya estuvo muy mal en los dos goles, no tuvo el argentino su día.

Buen ambiente en La Juventud y prometedor arranque del partido, con un Xerez CD haciéndose desde el minuto 1 con el dominio del balón y haciéndose grande en el centro del campo. Juanca fue el primero en probar fortuna desde lejos, pero Fran Sánchez –qué pena que no estuviera aún en el equipo xerecista- realizó su primera intervención con éxito, salvando el primero del partido.

El Conil se agazapaba bien atrás y trataba de salir a la contra con velocidad o sorprender en alguna acción a balón parado. Una falta en la frontal del área la estrelló Fran Mejías contra la barrera. Los azulinos dominaban, entraban mejor por la parte derecha con un inspiradísimo Álex Guti que por la izquierda, creaban juego desde el centro del campo y merecían el gol que en la primera parte no iba a llegar, aunque lo merecían. Ni Álex Guti ni Chuma acertaron y unas manos de Vega en el interior del área eran reclamadas como penalti, que el colegiado no iba a conceder. Sin moverse el marcador terminaría la primera parte.

En la reanudación, Joaquín Poveda introdujo el primer cambio. Murci entraría por Valerio, buscando más pólvora arriba. Sin embargo fue el Conil el primero en adelantarse en el marcador. En el minuto 48, Navarro Montoya se tuvo que emplear a fondo para despejar un tiro intencionado de Fran Mejías, pero luego, un minuto después llegaría el gol de Carlos Cuenca. El de Puerto Real no desaprovechó un mal despeje de la defensa y el portero tras un saque de esquina. El balón pegó en el larguero y atacante del Conil, mandó el balón al fondo de la portería en un remate de espaldas fácil quizás para un guardameta alto, pero este no era el caso. Golpe duro para un Xerez CD que no merecía ir por detrás en el marcador después de todo lo que había propuesto en ataque hasta entonces.

Murci reactlvó arriba al equipo y su primer disparo se fue ligeramente desviado. Después Pato, muy activo siempre, le puso arrestos a una acción personal , velocidad y habilidad para primero conducir la pelota con velocidad, driblar a un par de jugadores rivales y meterse dentro del área donde fue claramente derribado. Penalti claro y gol desde los once metros de Murci, que ajustó su disparo al palo derecho de la portería de Fran. Era el 1-1 y había mucho partido por delante, sólo era el minuto 66. El gol reactivaba a los xerecistas que siguieron fiel a su estilo buscando el gol de la victoria. Chuma estuvo cerca de poner por delante a los suyos, pero una vez más su disparo terminaba en las manos del meta del Conil justo sobre la línea de gol.

Poveda metió en el campo a Carlos Calvo y lo primero que hizo el madrileño en el campo fue poner un centro medido que remató Chuma poniendo por delante a los azulinos. Con el Conil volcado buscando la igualada, de nuevo de las botas de Carlos Calvo salió un pase medido a Chuma que acabó disparando y sacando bajo palos Cristina Tejero en el minuto 83.

Pero como suele ocurrir tantas veces, quien perdona en el fútbol termina pagándolo. Un centro de Sergio desde la banda se terminó cerrando hacia la portería cogiendo a Montoya mal colocado e incapaz de sacar la pelota a córner. De nuevo los malditos centímetros. Era el minuto 85 y el Conil había igualado el encuentro.

Enorme decepción para todos después de haber hecho lo más difícil, que era darle la vuelta al partido. En el 93, Murci tuvo otra clarísima pero el caprichoso balón ya no quiso entrar. Un punto en casa, sin duda insuficiente para un equipo que aspira a tanto este año.

FICHA TÉCNICA:





Xerez CD: Navarro Montoya, Ángel, Lucas Correa, Rodri, Joselito (Carlos Calvo, 77'), Lolo Garrido, Juanca, Pato, Álex Guti, Álex Valerio (Murci, 46') y Chuma.

Conil CF: Fran Sánchez, Pablo Ureba, Narváez, Manzano, Juan Ureba (Luque, 64'), Mejìas, Cuenca (Medina, 89'), Manolete, Legupín (Sergio, 78'), Manu Lebrón y Vega (Cristian Tejero, 78').

Goles: 0-1 (49') Cuenca. 1-1 (66') Murci, de penalti. 2-1 (79') Chuma. 2-2 (85') Sergio.

Árbitro: Ordóñez Martín (Sevilla). Amonestó a Junca, Murci, Pato; Pablo Ureba, Narváez y Lebrón.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de Ligza del subgrupo 1 del Grupo X de Tercera División disputado en la La Juventud ante 800 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Ángeles Domínguez, víctima de un cáncer de mama y se rindió homenaje a todas las mujeres que luchan contra la enfermedad. Juan Lebrón, número 1 del mundo en el World Padel Tour, entregó una camiseta del Xerez CD a Concepción Fernández, presidenta en Jerez de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que estuvo acompañada por Carmen Collado, delegada de Acción Social y Mayores.