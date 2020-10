Los no-adscritos proponen apoyar a familias y negocios afectados por la pandemia con los últimos remanentes

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda quiere aprobar en el pleno ordinario de este mes de octubre el reparto de los últimos remanentes que quedaron en reserva en el mes de mayo a la espera de la evolución de la situación generada por la pandemia. Su propuesta asciende a 676.667,34€ e incluye conceptos como un modificado de la obra de la Banca Pecho de unos 250.000 euros o 100.000 euros para la renovación del alumbrado con lámparas led. Dos cuestiones que para los concejales no adscritos, Sergio Ortega y Mar Alcalde, pueden esperar a ser incluidos en los presupuestos del próximo año, mientras el municipio tiene necesidades más acuciantes en este momento. Por este motivo los dos ediles han presentado una propuesta alternativa en la que detraen las cantidades previstas para estos dos conceptos así como otros cerca de 100.000 euros que el equipo de gobierno quiere destina a equipos informáticos o mejoras en algunas infraestructuras, que igualmente prodrían desplazar a las cuentas de 2021. De estas forma quedarían disponibles 445.662 euros que Ortega y Alcalde proponen destinar a aumentar las ayudas a alquiler de locales para comercios (50.000) y hostelería (150.000).

Su alternativa contempla también una partida de 150.000 euros para ayudas a la compra de libros escolares a familias empadronadas para niños desde 3 años y vinculada a una renta máxima, así como otros 60.000 euros para una convocatoria de ayudas para conexión a internet y compra de material informático necesario para recibir clases online. En este caso proponen tenien en cuenta, además de la renta, que en la vivienda convivan varios hijos.

Finalmente los no-adscritos también proponen dedicar 35.000 € a una campaña de concienciación sobre la situación actual (en institutos, supermercados o con material buzoneado) o también en la compra de test covid de saliva para residencias o familias en situación vulnerable.

Postura del grupo municipal del PSOE

En la misma línea se ha pronunciado el grupo municipal socialista, que critica que el equipo de gobierno quiera destinar esta última partida de remanentes a gasto corriente “que perfectamente podrían ir en el presupuesto de 2021, en lugar de aumentar los importes de las ayudas, como estamos proponiendo desde el PSOE.” El grupo socialista coincide con sus excompañeros en que esta cantidad debería dedicaerse a aumentar la ayuda a los alquileres de locales porque han detectado que hay más peticiones que dinero, y también para ayudas en la compra de material escolar e informático para los colegios a familias sin recursos. También contemplan incrementos de las ayudas de emergencia social o de la partida para los bonos de consumo “Arandabonos”. Por el contrario considera superfluo gastarse 60.500€ en iluminar el río Duero para celebrar la Ciudad Europea del Vino, un evento aun en el aire. “Desde el PSOE exigimos al equipo de gobierno de PP y Cs, que se pongan a trabajar para los ciudadanos, que todas las medidas que tomen sean para paliar la grave situación que está atravesando el tejido social de nuestra ciudad.”

El grupo municipal socialista no ha cuantificado su propuesta, porque considera que debería formar parte de una negociación con el equipo de gobierno que no se ha producido. “Desde el Grupo Municipal Socialista nos hemos ofrecido para llegar acuerdos que puedan aliviar dicha situación de crisis, con ayudas a los más vulnerables, al comercio, a la hostelería, autónomos etc....Y nos encontramos con un equipo de gobierno que no cumple los acuerdos. Aún no se ha dado ninguna ayuda al alquiler, hace apenas unos días han pedido los informes a la JCyL sobre los Arandabonos, cuando hace meses que lo aprobamos.”

La propuesta del equipo de gobierno recibió el pasado viernes el dictamen positivo de la comisión de Hacienda con los únicos votos a favor de los concejales del equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, y las abstenciones de Vox e IU, que se pronunciarán en el pleno en el que se debata esta cuestión.