Ziganda: "Confío en esta plantilla; si las situaciones se tuercen de verdad, se puede ir al frente con ellos"

La sucesión de partidos en pocos días ahora mismo es un palitaivo para el Real Oviedo, que tan solo acumula una victoria en ocho encuentros ligueros. La cercanía de un nuevo encuentro ayuda a dejar a un lado lo ocurrido en la pasada jornada, que una vez más dejó un mal sabor de boca al vestuario carbayón, y también permite al conjunto azul tener la posibilidad de despejar ciertas dudas tras haber caído a los puestos de descenso.

El equipo ovetense se medirá este miércoles a la UD Logroñés en el Carlos Tartiere (21:30 horas). La revolución de Ziganda ante el Leganés, con un cambio de sistema incluido, sorprendió a los aficionados que, en su mayoría, no entendieron los diez cambios que realizó el ténico respecto al choque frente al Rayo Vallecano.

"Lo bonito del fútbol es que todo el mundo habla, todo el mundo sabe y todo el mundo acierta. No me arrepiento. Las decisiones se toman con todas las consecuencias. No podíamos cometer ningún error porque sabíamos que podríamos tener otros problemas en la fase ofensiva, como luego ocurrió. Estoy muy contento con la actitud de la gente nueva, no jugamos bien, pero esa disposición es la que nos tiene que hacer mejorar. Estamos para dar pasitos, no para subir peldaños de repente", destacó Ziganda en primer lugar.

Escucha aquí su rueda de prensa completa:

Para este compromiso contra el conjunto riojano, el entrenador azul tiene disponible a Édgar después de cumplir un partido de sanción y únicamente tendrá la baja de Rodri Ríos, que continúa con su fase de recuperación.

"Nos tiene que servir la experiencia del tramo final de la temporada pasada. El recorrido fue muy intenso, pero no estamos ni mucho menos en esa situación porque estamos en la octava jornada y hay tiempo para todo. Hay tiempo para emperorar, que sería tremendo, y para mejorar rápidamente".

Uno de los cambios en Butarque que más llamó la atención, por el rendimiento que estaba dando y por ser una posición que da lugar a pocas rotaciones, fue la suplencia de Femenías después de haber sido el mejor de los suyos la pasada jornada. Debutó en la portería Brazao, que había sido recientemente convocado con la selección olímpica de Brasil. "Me gusta la gente que entrena muy bien. Evidentemente estoy encantado con Femenías, pero con tantos partidos entendia que Gabriel también se estaba mereciendo participar porque en los entrenamientos estaba teniendo un gran nivel".

"No tengo ningún reparo en que juegue uno u otro. Mañana tienen las mismas posibilidades de jugar, a mí me da igual uno que otro. Confío en los dos. Cuando tienes a gente que está apretando, con much calidad, piensas que también necesitan su recompensa. No como un premio, sino porque me dan confianza", añadió el navarro.

A comienzos de liga, el técnico afirmó que la plantilla había perdido empaque, asistencias y goles con la salida de determinados jugadores. Sobre si los actuales futbolistas podrían llegar a dar esas prestaciones que tanto destacó en una de sus comparecencias, Ziganda respondió que "hemos conformado esta plantilla con la idea de que nos pueda dar un buen resultado. En cuanto a juego y resultados no nos vale, queremos mucho más. Se ven detalles, rayos de sol, que el equipo quiere, que el equipo no se desarma nunca y que está siempre en los partidos. También tenemos nuestras dificultades para llegar. Hay que creer porque yo les veo cómo trabjan. Son gente que si hay que decirles que se tiren de un barranco, se tiran. Se puede confiar en ellos porque si las situaciones se tuercen de verdad son gente que se puede ir al frente con ellos. Ese tipo de gente es muy valiosa y hay que creer en ellos".

Por último, el entrenador también se lamentó de los fallos defensivos que tuvo el equipo en algunos partidos como ante el Espanyol o frente al Leganés: "Son detalles. Los goles son errores muy puntuales y eso lo tenemos que corregir porque se nos están yendo partidos. El sistema defensivo está muy organizado, comprometido, corren mucho, estamos juntos...es mejorable, sí, pero se trataría de ser más perfectos".