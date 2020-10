La plataforma de Afectados por el nuevo CHUAC insiste en reclamar las mínimas expropiaciones

La Plataforma de afectados por el nuevo CHUAC denuncia la falta de información de la Xunta de Galicia sobre el proyecto de ampliación del CHUAC y la ausencia de respuesta oficial a su propuesta para que las obras se extiendan en dirección al parque de Eirís, lo que permitiría reducir las expropiaciones y causaría menos impacto en la zona. Reclaman reuniones con el conselleiro de Sanidade, el presidente de la Diputación y la alcaldesa de A Coruña. Mónica Díaz, portavoz de la plataforma, recuerda que el Ayuntamiento ha recogido su propuesta pero no han podido hablar con la Xunta: "O único que coñecemos en realidade e o video que puxo Feijóo o día da presentación pública do CHUAC, despois fixemos unha proposta ó Concello, o Concello accedeu e foi a que levou a Xunta, pero descoñecemos a súa resposta porque nunca no la deron".

Se muestran contrarios a la propuesta de contrucción de tres viales que atraviesen el barrio, lo que conllevaría la expropiación de 50 viviendas a mayores. Piden que la obra se haga hacia el parque de Eirís. El Concello dice que la propuesta de convenio remitida por la Xunta es ilegal.

Tanto el secretario como el interventor municipal han señalado que el Ayuntamiento no puede suscribir ese convenio porque habla solamente de sus obligaciones pero no hace referencia a la aportación de la Xunta ni a sus compromisos.

La portavoz del PP, Rosa Gallego, señala que el Concello debe comunicar oficialmente a la Xunta su visión para iniciar una negociación: "El Ayuntamiento tienen que llamar y sentarse con la Xunta para ver lo que quiere y lo que no quiere del convenio, la obligación de la Xunta es hacer el hospital, todo lo que pase del presupuesto lo debería pagar el Concello y lo va a pagar la Xunta, entonces la obligación de la Xunta está muy clara".

La propuesta de convenio formulada por la Xunta establece que el Ayuntamiento asuma el coste de la expropiación de los terrenos y de la ejecución de los accesos con un aporte máximo de 22 millones. En una presentación del proyecto la Xunta fijó su aportación en 418 millones pero, señala el Concello, ni esa cifra ni ninguna otra están en el proyecto de convenio que se ha recibido en María Pita.