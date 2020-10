La Marea denuncia que As Percebeiras supone una vuelta al urbanismo del Vazquismo en A Coruña

46 colectivos y entidades han firmado las alegaciones al Documento Ambiental Estratégico del proyecto de As Percebeiras,entre ellas la Federación de asociaciones de vecinos y área metropolitana, varias entidades vecinales, el Colegio Emilia Pardo Bazán, Padre Rubinos o el grupo naturalista Hábitat. La Marea Atlántica ha presentado hoy por registro sus alegaciones al proyecto. Considera que este proyecto supone una vuelta al urbanismo del vazquismo.

Critica la construcción de edificios de hasta 13 alturas, lo que provoca un grave impacto en el barrio, y en el equilibrio ecológico de la zona. María García, su portavoz, señala que el proyecto se ubica entre dos espacios protegidos, las Islas de San Pedro y la Torre de Hércules y que atenta contra los objetivos de desarrollo sostenible: "Está nos obxectivos da ONU, nos do cambio climático; deberían ir por ahí os tiros, e por ahí van as demandas da asociación de veciños que o que queren é un espazo libre, un espazo verde aberto a todas as persoas e non só a aqueles que se poidan permitir mercar ou vender un piso con vistas á Torre de Hércules".

Explica que el proyecto está pasando el trámite de impacto ambiental express y pide que se realice un estudio medioambiental completo. Señala que la nueva urbanización va a suponer la construcción de 371 viviendas en primera línea de costa con doce edificios, uno de ellos de 13 metros de altura. Señala que los documentos estratégicos de la ONU y la Unión europea defienden un urbanismo de zonas verdes y espacios públicos.

El BNG presentaba el sábado sus alegaciones al estudio de impacto ambiental. Consideran que no hay demanda de vivienda de promoción privada en la ciudad para construir una nueva urbanización, que el proyecto vulnera la normativa urbanística de protección del paisaje y el medioambiente y señalan que tapa las vistas de la Torre de Hércules desde la avenida de Labañou.

Este fin de semana diversos colectivos han acudido a un roteiro donde se ha repasado el impacto que provocará la construcción de este urbanización.