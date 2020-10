Gobierno y PP se enzarzan por los impuestos

La corporación municipal se ha dado cita esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento por la sesión ordinaria correspondiente a octubre. En los meses anteriores, el pleno se ha desarrollado en el Centro de Congresos para poder guardar la distancia de seguridad entre los concejales y concejalas, sin embargo, debido a las últimas restricciones y el aumento de casos positivos por Coronavirus se ha decidido volver a trasladarlo al Salón de Plenos con la presencia de los portavoces de los grupos municipales y la asistencia del resto de ediles de forma telemática.

La sesión plenaria ha vuelto a estar marcada por el enfrentamiento entre el gobierno municipal y el Partido Popular a cuenta de la elaboración del presupuesto de 2021. Los populares, representados por su portavoz adjunto, José Navarro, pese a que su portavoz, Pablo Ruz, estaba en el Salón de Plenos, ha reclamado al Ejecutivo local que aplique una bajada de impuestos en el próximo ejercicio para ayudar a las familias que se están viendo perjudicadas por la crisis económica provocada por el Coronavirus. Navarro ha insistido en que "no se puede mantener la misma presión fiscal que antes de la pandemia".

Al respecto, la concejala de Gestión Financiera y Tributaria, Patricia Maciá, ha explicado que no se puede pedir una bajada de impuestos y, a su vez, reclamar más ayudas para las familias afectadas. Maciá ha recordado que recortar en ingresos supone también recortar en gastos, por lo que ha solicitado al PP que explique qué partidas pretenden recortar.

José Navarro ha tomado de nuevo la palabra con un "Gracias alcalde, condenado" en alusión a la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche que condenaba al Ayuntamiento de Elche, por no entregar al PP el informe jurídico del Mercado Central que les solicitaban. Navarro ha aclarado que el gobierno podría recortar del Plan Centro o de las actividades como el Parking Day y Halloween para poder bajar los impuestos.

Patricia Maciá también ha presentado en el pleno el reajuste de algunos precios públicos, tasas e impuestos como los relativos a la expedición de certificados. la exención del pago por ocupación de la vía pública o la ampliación de la gratuidad de visitas a los museos. Además, se ha aprobado la modificación presupuestaria por un importe de 833.000 euros sobrantes de las diferentes ayudas COVID que ha habilitado el Ayuntamiento. En este caso irán destinados a cubrir los refuerzos de la Policía Local por el incremento de servicios realizados durante el verano.

Los grupos de Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito han apuntado que sería recomendable hacer un estudio que esclarezca por qué no se han recibido más solicitudes a las ayudas habilitadas. Una propuesta que la concejala, Patricia Maciá, ha acogido favorablemente. Sin embargo, el Partido Popular ha sentenciado que si ese dinero ha sobrado es que la responsable de Hacienda "no sabe gestionar".