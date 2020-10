La labor solidaria de las cofradías de Semana Santa de Granada deja su huella en mitad de la pandemia

Las hermandades y cofradías de Semana Santa de Granada han aportado 60.000 euros, más de 15.000 elementos de protección personal y alrededor de 4.000 kilos de alimentos desde que se declaró el Estado de Alerta hasta la actualidad, para luchar contra la crisis sanitaria del covid-19 y los efectos sociales y económicos que ésta ha provocado.

Una labor social y de caridad dirigida a dar soporte a personas y colectivos necesitados de Granada capital y municipios del Área Metropolitana que ha tenido como principal objetivo la adquisición de productos de primera necesidad que se han entregado a organizaciones y entidades como el Banco de Alimentos de Granada, la Asociación Calor y Café, la residencia de mayores de las Hermanitas de los Pobres, así como centros hospitalarios, conventos, Cáritas parroquiales e instituciones de carácter social.

Al margen de los proyectos en los que las hermandades han colaborado individualmente o en pequeños grupos, cabe destacar que desde la Federación de Cofradías se ha efectuado la entrega de 150 pantalones y 150 mantas para las personas sin hogar que fueron alojadas en el Palacio de Deportes en el confinamiento.

Asimismo, se ha entregado a la Asociación Calor y Café 800 kilos de alimentos (alubias, garbanzos, lentejas y harina) con los que se ha ayudado a 163 familias que dicha entidad atiende.

En paralelo, las hermandades están atendiendo las peticiones de ayuda que han recibido de sus propios hermanos que han quedado en una situación vulnerable, pagando recibos de luz, agua y cubriendo otras primeras necesidades, al tiempo que se sigue llevando a cabo labores de voluntariado llevando alimentos y productos farmacéuticos a domicilio a aquellas personas que no podían salir de casa. Además de las decenas de jóvenes cofrades que voluntariamente han estado llevando la compra y las medicinas a personas que no podían salir de casa y no disponían de quien pudiera realizar esta labor.

Atención a un centenar de familias

Por otro lado, el Economato Solidario 'Virgen de las Misericordia', fundación del Arzobispado de Granada, Cáritas y la Federación de Cofradías, está atendiendo en estos momentos a más de cien familias al mes en sus instalaciones ubicadas en la calle Primavera de la capital.

Este es el compendio del trabajo que vienen desarrollando todas las hermandades junto a la Federación de Cofradías de manera ordinaria y especialmente en los últimos siete meses con motivo de la incidencia del covid-19, lo que da muestra de la importancia que tienen en términos sociales en la ciudad de Granada y en las localidades de alrededor. Con sus exiguos presupuestos y un esfuerzo generoso por parte de sus hermanos, han mantenido en el tiempo su labor de caridad y solidaridad, como parte fundamental del cumplimiento de su testimonio público de amor al prójimo.

Las hermandades y cofradías durante estos últimos ochos meses viene realizando una aportación social que está resultando crucial, incluso se ha aportado imaginario a la ciudad. Desde la Federación de Cofradías se muestran orgullosos por esta labor ingente y felicitan a todas las hermandades y cofradías, así como a sus hermanos, por el trabajo realizado y el que está por venir.

Al margen de la labor en materia social, el ente federativo ha recordado que las hermandades y cofradías, pese a no realizar sus respectivas salidas en Semana Santa, han afrontado gastos relacionados con el mantenimiento de sus sedes y templos, el pago a las bandas para garantizar la supervivencia de las mismas, la incorporación de patrimonio con el consiguiente apoyo a los artesanos y la adquisición de bienes relacionados con los preparativos de las distintas estaciones de penitencia como la cera o la confección de túnicas y, por ende, repercusión económica para este tipo de sectores.

A todo esto, hay que sumar las aportaciones que las hermandades y cofradías realizan y han realizado en el sostenimiento y engrandecimiento de las fechas centrales y principales de nuestra ciudad, como Navidad, Cruces de Mayo, Altares de Corpus, Feria y otras tantas citas.

Por todo ello, la Federación considera necesario el compromiso íntegro del Ayuntamiento de Granada con la subvención que anualmente concede a la Federación de Cofradías, por valor de 75.000 euros y que se reparte a partes iguales entre las hermandades, para el sostenimiento de la labor que, a día de hoy, y de manera continuada a lo largo de todo el año desarrollan.