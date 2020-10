Sindicatos y pacientes denuncian las colas frente al servicio de extracciones del Gregorio Marañón

Sindicatos y pacientes del Hospital Universitario Gregorio Marañón denuncian las largas colas que se forman frente al servicio de extracciones. Decenas de personas han esperado este lunes frente a las puertas del hospital a pesar de las condiciones climatológicas. El problema afecta al centro desde hace meses, según los sindicatos, aunque con mayor incidencia en la última semana, en la que ha coincidido el aumento de las precipitaciones, fuertes vientos y un marcado descenso de las temperaturas.

La nueva sala de extracciones del Hospital Gregorio Marañón, que lleva en funcionamiento desde mediados de julio, puede atender de manera diaria hasta trescientos pacientes, según datos ofrecidos por los sindicatos. Pese al elevado flujo de personas, muchas deben esperar en la calle a su turno debido a la falta de espacio en la sala, que ha visto reducido su aforo ante la inminente situación de pandemia en Madrid.

El hospital carece de un servicio de citación adecuado, por lo que los pacientes acuden en función de su disponibilidad. Por ese motivo, más de cuarenta personas se han visto obligadas a esperar este lunes en la calle a que llegara su turno. Algunas, con serios problemas de salud.

Alicia, una de las afectadas, aguardaba frente a la puerta de la sala de extracciones a que saliera su hija. "Operan a la niña de la espalda el miércoles y tenía que hacerse una PCR y una analítica antes. Pero eso hemos venido. Hemos estado media hora formando fila, a pesar del frío. Mi hija ha tenido que esperar mucho tiempo de pie. Yo pensaba que se me caería encima. Entiendo que por seguridad no nos dejen entrar a todos, pero no me parece bien", decía.

La incidencia actual del coronavirus en la capital no puede justificar las largas esperas que sufren los pacientes para acceder al interior de la sala, según cuenta Víctor Tomé, presidente del comité de empresa del hospital. "Llevamos con este problema desde antes de julio. La anterior sala de extracciones se situaba previamente en la zona de oncología y ya ahí se formaban aglomeraciones, aunque no se veían porque estaba en el interior del recinto", dice.

El comité de empresa puso en conocimiento de la gerencia del hospital esta situación el pasado 8 de octubre, aunque por el momento no han recibido respuesta alguna. "No hay un servicio de citación previa. Aquí te dan un volante de citación y te dicen que, de lunes a viernes, puedes venir a hacerte la prueba cuando quieras. Nos hemos reunido varias veces con el gerente del hospital, y en ningún momento ha aportado soluciones", afirma Tomé.

Desde el Hospital Gregorio Marañón aseguran que ya se han puesto en marcha medidas para paliar esta situación, como la apertura de dos bases más de extracciones y la habilitación de un sistema de alerta vía mensaje de texto, para que los pacientes reciban avisos acerca de cuándo pueden acudir al hospital. Sin embargo, reconocen que la falta de un servicio de citación ha originado estas largas colas en la calle Doctor Castelo. "Como los pacientes no tienen una hora determinada, vienen cuando quieren. Por ello se forman las colas", dicen.

Desde el comité de empresa, sin embargo, no coinciden con la postura oficial del hospital. "La gerencia siempre nos cuenta su versión: que somos el mejor hospital, que estamos haciendo cosas nuevas... pero la realidad es que estamos con problemas de este tipo continuamente", afirman.

Aunque se ha aumentado el personal y se han habilitado nuevos espacios, según fuentes del hospital, la realidad es que a día de hoy se siguen formando filas de pacientes que esperan, bajo las inclemencias del tiempo, su turno para entrar en el recinto. "Si vas a hacerte un análisis tienes que ir al final de la cola", explica una mujer a un hombre mayor. La misma mujer reconoce haber sufrido esta situación en algunas ocasiones, aunque prefiere no dar cifras: "Yo no trabajo aquí, pero he venido varias veces y suele pasar lo mismo. Aunque a veces no hay colas, claro, pero lo normal suele ser esto: esperar en la calle. A mi no me supone tanto problema, pero para las personas mayores, con este frío... deberían hacer algo.