Ballesta anuncia policía nocturna y exención para terrazas en Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha convocado esta mañana, con carácter urgente, una reunión de los miembros del Equipo de Gobierno, en la que se han consensuado una batería de medidas "adaptativas y proactivas", tras la declaración ayer de un nuevo estado de alarma y el confinamiento nocturno desde las 23.00 a las 06.00 horas.

Entre las medidas adaptativas o reactivas, destaca la la reducción del horario en el servicio de tranvía para adaptarse al toque de queda y el adelanto de los horarios de las funciones en teatros y auditorios para que finalicen, como muy tarde a las 22:30 horas. También se contempla la adaptación de los horarios de cierre de las instalaciones deportivas municipales.

Entre las medidas proactivas, destaca puesta en marcha de un dispositivo especial de Policía Nocturna que permitirá reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de la legalidad. Además el equipo de Gobierno propondrá al pleno la exención total de la tasa por ocupación por vía pública a las terrazas (que actualmente estaba en un 50%), de manera que no tendrán que pagar nada durante los seis primeros meses del año, una medida que también afectará a los mercadillos.

Maica Sánchez entrevista a José Ballesta en el despacho de Alcaldía / Radio Murcia

Estas medidas, que se han trasladado durante la mañana a los responsables de los distintos grupos municipales en la Junta de Portavoces, las ha explicado con detalle el alcalde de Murcia, José Ballesta en los micrófonos de Hoy por Hoy Región de Murcia.

El objetivo final de estas medidas, según Ballesta, "es limitar el contacto social, para prevenir los contagios y preservar simultáneamente, en la medida de lo posible la actividad productiva y la Educación, es decir, mantener abiertos colegios, institutos y Universidades".

¿Qué va a pasar con la hostelería?

El alcalde de Murcia explica que "en nuestro ámbito de responsabilidad lo que hemos hecho es dotar de las máximas condiciones de seguridad sanitaria a todos los establecimientos hosteleros. Hemos ampliado terrazas y hemos sido muy flexibles porque la actividad de hostelería al aire libre es más segura que en recintos cerrados. Hemos permitido la ocupación de aparcamientos y jardines precisamente para facilitar el mantenimiento de la distancia social y, hoy hemos ido un paso más allá, para facilitar esa actividad productiva tan importante en nuestro medio, y es que no van a tener que pagar ningún tipo de impuesto por esas terrazas. Lo que creemos es que la actividad hostelera tiene que hacerse, fundamentalmente,. al aire libre para evitar los contagios y mantener la actividad productiva".

Toque de queda

Ballesta considera que el horario decretado para el confinamiento nocturno, entre las once de la noche y las seis de la mañana, es el adecuado en el caso de Murcia "No es lo mismo la noche en Castilla que en Murcia. En lugares más fríos es adecuado adelantar el horario mientras que en sitios más calidos como Murcia entre las 22 y las 23 horas aún se puede estar en la calle".

Huelga de los trabajadores de Latbus

José Ballesta ha querido recordar que los servicios de transporte que dependen del ayuntamiento de Murcia, tanto el tranvía como los autobuses urbanos conocidos como Los Coloraos están funcionando "Al 100% de sus expediciones con el correspondiente límite de aforo. No hemos reducido, incluso hemos aumentado las expediciones, en algunos casos, para atender determinadas necesidades".

En relación al transporte a pedanías, el alcalde de Murcia también recuerda que el servicio "depende de la Comunidad Autónoma a la que hemos solicitado, y es público, que también el transporte a pedanías se realice al 100% y, especialmente en los horarios punta, puesto que entendemos que no debe quedarse nadie en la parada de autobús porque se haya cubierto todo el aforo y eso sucede en esos horarios punta. Esa es la solicitud que hemos realizado de manera continua a la Comunidad Autónoma".

"En cuanto a la asunción de las competencias, nosotros lo tenemos perfectamente estudiado y calibrado pero, lógicamente, tiene que venir acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria en las competencias. Es lo que estamos solicitando", declara Ballesta.

Presupuestos municipales 2011

El alcalde de Murcia los califica como "Los presupuestos que no hubieramos querido hacer, porque bajamos hay un descenso global del 1'6% respecto a los presupuestos de 2019, pero claro los ingresos también se han reducido. Hemos eliminados muchos impuestos pero es que también hemos congelado otros. Desde 2015 no se ha subido un solo impuesto en esta administración, ni siquiera el IPC".

Bajan los ingresos y también bajan los gastos municipales, un ajuste presupuestario "heterogéneo" dice José Ballesta "se ha hecho fundamentalmente en partidas que no son cruciales, esenciales en este momento. Le hablo de Festejos, Deportes, Comunicación y determinadas inversiones en el casco urbano de Murcia. También hemos subido otras partidas como Personal (que sube un 3'4% debido a las contrataciones por el Covid). También sube la partida de Política Social un 25%, la de Empleo, Promoción Económica y Turismo sube un 34% y la inversión directa en pedanías sube un 40%".

Sobre las críticas de la oposición a estos presupuestos Ballesta responde que "los ingresos son lo que son, lo que no hacemos es acudir a la brocha gorda y a la búsqueda de titulares. Ese discurso permanente de confrontación se basa en principios ideológicos que son muy respetables, pero que yo no comparto" y ha apelado a una encuesta sobre la Calidad de Vida en Murcia, realizada por la UMU, que arrojaba, explica Ballesta "Que los habitantes de pedanías perciben tener una calidad de vida mucho mayor que en el casco urbano, mientras que en el de índice de infraestructuras de caracter social la proporción era de 4 a 1 favorable a las pedanías. Con los datos sobre la mesa los retratos estereotipados no valen"



Relación con Vox



"Aquí las relaciones con Vox son fluidas, son correctas, son normales como las que he intentado mantener con todos los grupos de la oposición. No hay ningún tipo de fricción, más allá de las diferencias lógicas que puedan existir entre unos y otros", dice Ballesta quien añade que "La comunicación es permanente no ha habido ningún cambio después de esta situación".

Se refiere así el alcalde de Murcia al discurso del líder nacional de su partido, Pablo Casado, en el Congreso durante la moción de censura al Gobierno presentada por Vox. Un discurso rupturista con la ultraderecha que Ballesta no ha entrado a valorar aunque sí ha dicho en relación al consistorio murciano que "cada grupo tiene perfecto derecho a marcar cuál es su visión de la sociedad y, sobretodo, de su futuro".

Sí ha revelado José Ballesta que este fin de semana le mandó un mensaje a Pablo Casado. "Y le recordé simplemente unas palabras de Antonio Machado: El hoy es malo pero el mañana es mío".