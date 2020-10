UPN no apoya un estado de alarma de seis meses

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha asegurado que su formación no apoyará en el Congreso un estado de alarma para seis meses frente al Covid-19, como ha propuesto el Gobierno de España, y ha afirmado que "un recorte de libertades de esta magnitud no puede tener la duración de seis meses, es excesivo". "Si hay una corrección la analizaremos, pero si se mantiene no vamos a apoyar al Gobierno en estas decisiones", ha asegurado.

Esparza ha dicho que "el Gobierno de España nos propone como única solución este estado de alarma y toque de queda, que supone una limitación de las libertades individuales de los ciudadanos, que se aprueba sin explicar por qué hemos llegado hasta aquí, sin hacer autocrítica". "Nos parece brutal la medida, no vamos a dar un cheque en blanco durante seis meses", ha asegurado.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha apelado a la "responsabilidad de los grupos que tienen representación en Madrid para que avalen las medidas dirigidas a frenar la curva de contagios".

Unzu ha respaldado las medidas anunciadas la semana pasada en Navarra frente al Covid-19, señalando que el Gobierno foral ha tenido "proactividad" en la adopción de medidas, y ha destacado que "días más tarde el presidente Sánchez, viendo la evolución de la pandemia en todo el territorio y para facilitar la adopción de medidas a las CCAA, ha declarado el estado de alarma".

Geroa Bai ha compartido el toque de queda aprobado por el Gobierno de España y ha planteado la posibilidad de que se analice, en función de la evolución de los datos en Navarra, una flexibilización de las restricciones para la hostelería o la cultura.

EH Bildu por su parte ha dicho que no le gusta la fórmula del estado de alarma y ha criticado que previamente no se hayan tomado medidas para evitar llegar a este punto, aunque ha afirmado que no tiene "reparos en retroceder lo que sea necesario para poder avanzar el máximo posible".

Podemos e Izquierda-Ezkerra han dado su respaldo a las medidas aprobadas por el Gobierno de España y por el Gobierno de Navarra.

Todos los grupos del Parlamento de Navarra se han referido este lunes, al término de la Mesa y Junta de Portavoces en la Cámara foral, a la decisión del Gobierno de España de aprobar el estado de alarma y el toque de queda ante el avance de la pandemia del Covid-19.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de España "es la evidencia flagrante de que ha fracasado, no ha sido capaz de hacer frente a esta situación, no ha hecho bien las cosas durante el verano y no ha puesto remedio antes". Además, ha señalado que el Gobierno tenía el "compromiso" con otras formaciones políticas de "modificar la legislación y evitar tener que acudir al paraguas del estado de alarma pero no ha hecho nada durante todo el verano".

Esparza también ha sido crítico con el Gobierno de Navarra, afirmando que "estamos dando bandazos de forma permanente, casi diaria, y Navarra se merece una gestión más eficaz, más responsable y más clara, porque se toman decisiones sin formar a los ciudadanos y a las formaciones políticas de por qué se están tomando y qué consecuencias están teniendo". "El principal partido de la oposición se es este enterando de todas estas decisiones por la prensa. Este Gobierno no dialoga, toma decisiones de forma unitaleral y luego pide unidad y respaldo. No es normal que el viernes tengamos una conversación telefónica con el director general de Salud y a la media hora el Gobierno de Navarra anuncie que pide el estado de alarma", ha asegurado.

La socialista Ainhoa Unzu ha afirmado que las medidas aprobadas por el Ejecutivo foral son "duras, pero la dureza es un reflejo de la gravedad de la situación". "Tenemos un elevado número de casos positivos y se está reflejando con una gran presión hospitalaria. El Gobierno tiene el objetivo de bajar la curva de contagios y hay que tomar todas medidas", ha indicado.

Sobre la posibilidad de permitir la apertura del sector hostelero al menos durante el día, al entrar en vigor el toque de queda por la noche, Ainhoa Unzu ha señalado que "la duración de las medidas es de 14 días y se han hecho con la clara intención de bajar el número de contagios". "Ojalá en 14 días mejore la curva de contagios. A día de hoy es prematuro adoptar decisiones", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha compartido la aprobación del toque de queda en el seno de un estado de alarma con gestión compartida entre el Gobierno central y el foral, y ha señalado que "el avance de la pandemia es especialmente preocupante en Navarra o al menos podemos leerla en Navarra con toda su crudeza". "La situación exige de medidas de estas características y tenemos que ser muy vigilantes para adaptar las medidas a la evolución de la pandemia", ha afirmado.

Sí ha planteado que la aplicación del toque de queda "es un momento para poder revisar otras medidas que se han ido tomando de manera muy rigurosa en Navarra" y ha planteado que se pueda "liberar" de algunas restricciones al sector hostelero y al cultural, siempre vinculado a la evolución de los datos.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "la situación epidemiológica es preocupante" y ha considerado que "estamos en un momento crítico en el que es imprescindible frenar los contagios". "Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra todavía no tienen efectos reales sobre los contagios, pero la realidad es que tenemos el sistema sanitario al límite y los datos de defunciones son muy preocupantes", ha dicho.

La parlamentaria foral ha dicho que "hemos llegado a lo que no queríamos llegar, un estado de alarma" y ha achacado esta situación a que "lo que se ha hecho en los últimos meses no ha funcionado, se han perdido meses para prever, para planificar, para dotar de recursos antes de volver a ir detrás de los datos".

Además, ha señalado que el hecho de que Navarra necesite del estado de alarma para adoptar medidas frente al Covid-19 "demuestra las limitaciones del marco actual" y ha defendido "más soberanía para decidir aquí lo que necesitamos en Navarra".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha dado su respaldo a las medidas aprobadas tanto por el Gobierno central como por el foral y ha afirmado que "vienen momentos difíciles en los que hay que mantener la autoestima como sociedad, está en nuestra mano limitar que la curva siga creciendo y amenazando la salud de nuestros mayores". "Las medidas que se toman, cada vez más duras, comienzan a recordarnos a las del estado de alarma -aprobado en marzo-", ha dicho.

Buil se ha mostrado "preocupado con la soledad en las residencias de mayores y con las personas hacinadas en viviendas, sin medidas de seguridad sanitarias" por lo que preguntará al Gobierno por iniciativas para paliar estas situaciones.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado su apoyo al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra en relación a las nuevas restricciones y ha afirmado que "son medidas absolutamente necesarias en un contexto actual de contagios". "La pandemia está desbocándose, tanto a nivel nacional como internacional, y mostramos todo el apoyo de I-E a las medidas excepcionales", ha señalado.

De Simón ha considerado que el número de casos en Navarra, más de 3.000 la semana pasada, "es tremendo", aunque, en su opinión, indica también "la eficacia del rastreo". La parlamentaria foral ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad individual", señalando que "cada uno de nosotros tenemos la capacidad de actuar de forma responsable para evitar ser contagiados".