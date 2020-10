Una "Carreira de fondo" para empatar

Un punto y gracias. Es lo que pensará un celtista después del sufrimiento del minuto 91 cuando el Levante marcó el 2-1 y el árbitro decidió consultar el VAR y anular el gol de Dani Gómez por interferencia de Roger Martí. El Celta se salvó por la campana y por una "Carreira de fondo" del lateral vigués en el gol del empate. Tras una primera parte horrorosa del equipo de Óscar, el 0-0 parecía la mejor noticia de todas. Contando la segunda parte de Pucela, los tres partidos contra Barcelona, Osasuna y Atlético de Madrid y la primera de La Cerámica, el Celta completaba cuatro partidos sin marcar. En el segundo tiempo daba la sensación de que el que marcase se iba a llevar el partido. La Cerámica era el Cabo del Miedo de ambos equipos y se notaba. Y no se pudo salir peor del vestuario: penalti absurdo de Nolito a Miramón en una buena internada del lateral derecho. Gol de Roger Martí. Tocaba remar. El Levante se confió pensando que retrasando al equipo ante un gol que solo llevaba tres goles ya estaba medio camino hecho. Se equivocó, pero el miedo es el miedo.

Ese fue el único momento en el que el Celta se espoleó y salió a intentar cambiar las cosas. Presionó, estuvo más agresivo, se quitó ese cinturón de seguridad abrochado que les agarrotaba y tuvo sus mejores minutos. Aspas tuvo en sus botas el 1-1 pero Aitor le tapó con el pie su tiro cruzado abajo. Hubo otra ocasión de Nolito, hasta que llegó la buena jugada del gol. Denis Suárez tienes estas cosas. Recibe en el carril del once, es capaz de irse de Malsa con un movimiento de cuerpo impecable, y de meter el pase al área pequeña con fuerza para que no llegue Aitor. Era el minuto 52 y Sergio Carreira volvía a hacer una "Carreira de fondo" de todo el campo para tener la fe. Una situación similar a la que tuvo el día del Atlético de Madrid, con Santi Mina arrastrando a los centrales hacia el primer palo. Contra el Atleti golpeó con el interior al palo y dio en la madera. En esta ocasión corrió con fe a por ese balón y definió con calidad, arriba y cruzando el balón. Era su primer gol con el Celta. Era el gol que hacía respirar a Óscar y a todo el celtismo que ya se veía en el Mordor clasificatorio.

Tras el empate, los dos equipos sumidos en urgencias, de falta de gol y de nerviosismo, lo intentaron con reservas, dudas y con la gasolina justa. Tuvo más punch final el Levante que incluso en el 91 marcó el 2-1 que el VAR anuló. El Celta no quería perder y pudo acabar haciéndolo; el Levante casi no podía ganar y pudo conseguir sobre la bocina. Son las cosas del miedo, del VAR y de los desajustes. Acordes y desacuerdos que diría Woody Allen.

Curiosos fueron los mensajes de Óscar García que dejó dos cambios por hacer, que sacó a Veiga en el 62 y a Beltrán y Brais en el 87. Okay, Emre Mor, Baeza se quedaron sin jugar ni un solo minuto. El Celta sale del descenso, se sitúa con 6 puntos de 21 posibles en la clasificación y consigue el primer gol de un jugador que no es Aspas. Lo hizo el lateral derecho del Celta B. Sergio Carreira ha venido para quedarse. Se le está poniendo cara de Rookie del año. El domingo espera la Real Sociedad que vendrá a Vigo a lucir su fondo de armario con varios deseados por el equipo celeste como Silva o Portu. La buena nueva de este arranque de Liga es que el Celta empató en Eibar, en Pucela y con el Levante. Tres posibles rivales directos a los que les tomas cierta ventaja por aquello del goal average particular. Es lo más destacado de un Celta al que le cuesta Dios y ayuda marca e incluso crear situaciones de gol como visitante. Hoy se sumó el punto del miedo con suspense de VAR incluido. Hoy la crisis no viajó en chárter a Vigo. Se quedó en Levante. Menos mal.