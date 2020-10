En la sombra de la guerra: dolor, dignidad y valentía

Dice Carole Alfarah (Damasco, 1981) que pretende ser una mensajera honesta de lo que ocurre en su tierra y con la gente de su tierra. Su deseo es ser lo más objetiva posible en su trabajo como fotógrafa documental y fotoperiodista. Imposible: cada historia que cuenta es la suya -dice- y su propia historia es todas las historias.

En Siria la guerra ha arrasado la vida de millones de personas: muertes, desapariciones, enfermedades, traumas, huidas desesperadas, campos de refugiados, comienzos de cero en nuevos países.

Carole y su familia consiguieron salir de allí en 2012, pero ha vuelto en varias ocasiones para retratar las huellas del horror en sus paisanos; además, les ha seguido la pista en sus rutas de huida y establecimiento en otros países. Caminos de dolor y de valentía.

Antes de la guerra su objetivo enfocaba a quienes peor lo pasaban en su sociedad y continúa en esa línea.

Para Vitoria, para el programa 'En el foco. Refugio en el Mediterráneo', del Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria gestionado por ICONO Difusión Cultural, ha creado una exposición, 'En la sombra de la guerra', que podrá verse hasta el 8 de noviembre en la plaza de la Virgen Blanca. En una veintena de fotografías ha concentrado -muy difícil- su trabajo de 8 años. En las imágenes no se ve ni una sola arma. Es intencionado. Lo que hay son víctimas de una guerra que no buscaron.

Fotos que huelen



Dice Carole que a ella las fotos le huelen. Muchas a muerte. Podemos ver un charco de sangre en el suelo, barriadas destruidas, una madre con la foto de su hijo desaparecido o detalles de una intimidad feliz rota por el conflicto.

Frente a una fotografía de un padre y su niña de 5 años en la cocina de su casa, la fotoperiodista cuenta que una bomba en la guardería de la pequeña cambió la vida de la familia -marcada ya por la enfermedad- en un segundo. La nena perdió su pierna y a su madre, que no pudo soportar el dolor que le causó toda la situación y abandonó a la familia aquejada de una enfermedad mental.

En otra de las imágenes, la protagonista es Lilas. Una periodista amiga que aparece retozando en un sofá con sus dos hijos. Se les ve contentos. Detrás, una historia de huida que pasa por Egipto y Grecia hasta llegar a Dinamarca. Lilas lo ha pasado mal en busca de un futuro digno para ella y sus hijos, asegura Carole. Ha sentido racismo, incomprensión.

Sanad también sale en una de estas fotos. 11 años. Refugiado en el Líbano. Carole le pidió que cerrara los ojos para su retrato. Algo simbólico para expresar lo duro que es para esta criatura con un trauma provocado por la guerra mirar a su pasado y a su presente. Grita mientras duerme, moja la cama. Ahora es el único sostén de su familia en su país de refugio; trabaja 12 horas seguidas. Su padre murió durante el conflicto y su madre está enferma. Echa de menos su casa, su país, a su primo muerto, la escuela.

Carole asegura que no se trata de obligar a nadie a sufrir el dolor de su gente, pero al menos pide apoyo y no mantener prejuicios sobre quienes se ven forzados a salir de sus casas para encontrar un futuro en otro lugar. 13 millones de desplazados y refugiados marcan las cifras en el caso de Siria. Pero no son un número -reivindica- y antes de su situación como desplazados o refugiados está su condición de personas y, además, valientes.

'En el foco. Refugio en el Mediterráneo' se completa esta semana con 3 conferencias y la proyección de un documental. Este lunes por la tarde es Carole Alfarah la encargada de la ponencia. El martes, Jesús Núñez Villaverde, hablará de la errática política migratoria de la UE y el miércoles se proyectará el documental 'El naufragio. 30 años de memoria sumergida' del que es guionista el periodista de la Cadena SER Nico Castellano; tras el documental, Nico desarrollará una ponencia titulada 'Migraciones forzosas, racismo y medios de comunicación'.

Más info de las jornadas: https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accionGSA=modoCompleto&accion=calMunicipales&calendariosID=1019&slider

A Nico, a Carole y a José Félix Barrón -de ICONO- puedes escucharlos aquí, en entrevista y visita a la exposición de la Virgen Blanca, respectivamente.