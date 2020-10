Pedro Martín sobre 'Los papeles de la Fundación': "Los ciudadanos merecen una explicación"

Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular, avanzó este martes en Radio Club Tenerife que la corporación pedirá explicaciones sobre los comportamientos de la Fundación Canaria del CD Tenerife en el seno de su patronato. Lo mismo hará con la operación de alquiler de los campos de la Ciudad Deportiva por parte del conjunto blanquiazul a su propia fundación por 281.000 euros.

"Este es un dinero que ha sido entregado por el Gobierno de Canarias. Y creo que el asunto merece una explicación. Los ciudadanos y los aficionados del Tenerife merecen que este asunto se aclare y confiamos en que así sea, para poder pasar página", comentó.

"Nosotros queremos debatir esto en el seno de la Fundación y dar la oportunidad de que se pueda aclarar. En función de cuáles sean las explicaciones, tomaremos la decisión más oportuna respecto a nuestra continuidad en el Patronato. Si la decisión del Cabildo tiene que ser contundente, lo será", añadió al respecto.

También habló del alquiler de los campos de la Ciudad Deportiva por parte del club a la Fundación, a pesar de que esta instalación está soportada por una multimillonaria inversión del propio Cabildo Insular. "Esperamos que se nos dé cumplida explicación y se aporte la documentación necesaria. Quiero ser cauto, lo he sido siempre, con cualquier asunto vinculado con denuncias. Hay que ir con tiento. Pero si tenemos que pedir responsabilidades, le garantizo que no vamos a dudar en hacerlo", respondió.

Precisamente respecto a 'Los Papeles de la Fundación' se han presentado ya dos denuncias en Fiscalía para que se investigue si hubo algún hecho delictivo en las decisiones adoptadas por la organización, que preside Miguel Concepción.

Según avanzó la SER el pasado mes de septiembre, el club facturó miles de euros en entradas y abonos para partidos del conjunto blanquiazul a su propia Fundación; así como por publicidad en la revista 'Bota Heliodoro' y para el alquiler de los campos 1 y 3 de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, entre muchas otras operaciones que causaron estupor incluso en el Gobierno. "Lo que leo, no me gusta", manifestó entonces el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. Días después, el presidente Ángel Víctor Torres aseveró que la subvención nominativa no va a ser reintegrada, pero auguró que este caso puede servir para que en el futuro no se siga la misma senda de la Fundación del CD Tenerife y se destinen a otros fines los dineros públicos destinados a clubes deportivos.

Obras en el Heliodoro y la Ciudad Deportiva

En la SER, Pedro Martín habló también del plan de obras del Cabildo, que "no ha parado". "En el Heliodoro hemos hecho una inversión importante, de más de dos millones, para acondicionar partes del Estadio y adecuar la iluminación. Aprovechamos estos tiempos de pandemia para acometer nuevas obras y no estar parados", precisó.

En cuanto a la Ciudad Deportiva Javier Pérez, indicó: "Los acuerdos suscritos en el pasado no los vamos a romper, aunque habrá un nuevo convenio con el Tenerife".

Asimismo, habló de la posible vuelta de los espectadores a los recintos deportivos. "Eso dependerá mucho de nosotros. Vamos a ver si somos capaces de mantener los buenos datos de expansión del virus en Canarias, aunque los peores los tenemos aquí en nuestra isla. Nos estamos jugando la salud y la economía de Tenerife", cerró.