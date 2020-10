Convocan huelga de médicos en contra de la incorporación de extracomunitarios sin homologación

El sindicato médico CESM convoca este martes una huelga a nivel estatal. Exige al gobierno la retirada del llamado Decretazo Sanitario, que permite ejercer a extracomunitarios sin especialidad y sin homologación. En el CHUAC la CESM no tiene representación, sí el Sindicato Omega, que apoya la protesta aunque no la convoca porque ha optado por otra vía: llevar el asunto ante el Tribunal Supremo. Dr. Ramón Barreiro, portavoz en Galicia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ve imprescindible contar, sobre todo en esta pandemia, con plantillas dimensionadas y planificadas."La atención primaria está desbordada porque hay que atender a los demás pacientes de otras patologías, porque no han dejado de enfermar y a ellos se suman los pacientes crónicos, por tanto la situación es muy acuciante tanto en los servicios hospitalarios como en la atención primaria"

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública considera que no es el momento de huelgas sanitarias. Comparte y rechaza la incorporación al sistema de salud de personas sin acreditar una formación similar al MIR pero entiende que en una situación crítica como la que estamos viviendo no ha lugar esta protesta.

La CESM exige una nueva regulación para la selección y provisión de plazas, la eliminación de las tasas de reposición para acabar con la temporalidad y la precariedad en el empleo.