Sale la primera lista de los beneficiarios de las becas comedor de A Coruña

El Concello de A Coruña ha publicado hoy la lista de adjudicatarios de las becas comedor para este curso 2020-2021. Son 2.216 niños los beneficiarios en esta primera lista. Para 978 se abre ahora un plazo de alegaciones. El número de expedientes tramitados este año ha sido de 3.194, de los 1.992 del curso pasado.

La Concejalía de Servicios Sociales ha aumentado este año el límite de renta de las familias en los requisitos para llegar a más escolares con ingresos medios, pero que hasta ahora superaban el tope salarial. La concejala Yoya Neira ha defendido los servicios sociales dde la ciudad, como unos servicios "asentados".

Los servicios sociales de A Coruña no son los servicios sociales de Madrid

Descarta que en A Coruña se puedan dar las llamadas "colas del hambre" como ocurre en la Comunidad de Madrid: "Creo que las personas que residen en nuestra ciudad tienen que tener la tranquilidad de que asentados que los servicios sociales de A Coruña vienen asentados desde hace décadas. Las colas del hambre es un concepto terrible, que es real, pero los servicios sociales de A Coruña no son los servicios sociales de Madrid, tenemos una maquinaria engrasada para dar respuesta por lo menos a las necesidades más inmediatas de una manera rápida y eficaz".

Los solicitantes de las becas comedor no han tenido que pagar el servicio, mientras no salía la lista, ya que el Concello ha llegado a un acuerdo con las empresas de cátering para "fiarles" el cobro mientras no salían la lista de adjudicatarios. Ha defendido la prórrga de los Presupuestos Municipales y ha negado que puedan porner en peligro determinadas partidas en su área, ya que, además, existe un instrumento legal como es el modificativo de crédito para traspasar financiación de unas partidas a otras.