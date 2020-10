El Alcalde de Cambre denuncia que no tiene datos de incidencia a pesar de estar en alerta roja

El Concello de Cambre ha entrado en alerta roja por Covid este lunes. Se une a la ciudad de A Coruña que llegaba también ayer a ese nivel. Arteixo y Oleiros encadenan tres y dos semanas respectivamente en el nivel máximo de contagios de coronavirus. El Alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, denuncia que, a día de hoy, no tiene ninguna información oficial sobre la localización de los brotes ni sobre los protocolos a seguir: "Que nos den la información para poder actuar, desinfectar, hacer más vigilancias, y no alarmar a toda la población de 26.000 ciudadanos que saben que están en alerta roja porque los vecinos preguntan constantemente, cuántos tenemos, en dónde, cómo, qué se va a hacer y es una incertidumbre que no ayuda a todo esto".

Durante esta jornada intentará tener al menos un contacto telefónico con la consellería para conocer más detalles. No sabe dónde remitir a los equipos de desinfección, ni donde incrementar la presencia policial. Recuerda que en otros momentos claves había videoconferencia diaria con el Conselleiro de sanidade.

Critica que la Xunta exige colaboración de los ayuntamientos para poner en marcha acciones de limpieza y vigilancia pero no responde con transparencia en los datos ni apoyo a los concellos. Recuerda que Cambre es un municipio con 26 mil habitantes muy conectado con A Coruña.