Desahuciada una familia con cuatro menores en pleno estado de alarma

Cuatro menores, de entre 5 y un año, están sentados en un sofá. Pero en la imagen hay algo que no encaja el sofá no está en una casa, está en mitad de la calle. Adoración Cano y su familia, compuesta por su hijo, su nuera y sus cuatro nietos, han sido desahuciados de su vivienda en el barrio de Pan Bendito, en el distrito de Carabanchel. A mí me estaban diciendo hasta ayer mismo que me iban a dar un alquiler social, que la Sareb (el llamado 'banco malo', con activos tóxicos que el Estado compró a los bancos) había paralizado el desahucio", señala Adoración entrevistada en La Ventana de Madrid.

Explican desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que hace dos años Adoración empezó a vivir en esa casa pagando un alquiler de 350 euros. Poco después descubrieron que el supuesto propietario no lo era y que la vivienda pertenecía a la Sareb. A partir de ahí, empezaron las negociaciones para firmar un alquiler social al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de desahucio.

Esas negociaciones iban bien hasta que Adoración pierde la Renta Mínima de Inserción porque la Comunidad de Madrid le obliga a tramitar el Ingreso Mínimo Vital. Como la solicitud de esta ayuda estatal va muy lenta la familia se queda sin ingresos desde el verano. "Justo ahora íbamos a firmar el contrato. La Sareb estaba dispuesta a suspender el desahucio pero como el procedimiento llevaba dos años en el juzgado el juez ha dicho que no porque tenía o que ejecutarlo o que archivarlo y la Sareb decía que no se podía firmar ahora mismo el alquiler social porque la familia no tiene ingresos. Y les han desalojado", explica Elsa Riquelme de la PAH de Carabanchel que ha estado negociando para evitarlo.

Adoración se ha ido con toda su familia a casa de una hija. "Ha venido esta mañana la comisión judicial y me ha dicho que tenía que desalojar. Me he puesto muy mala. Mi nuera también está muy mal porque tiene cuatro menores. Estamos bastante mal. Estoy en la calle con mis cuatro nietos y en un invierno y con una pandemia que, de verdad, es para que tuvieran un poco de humanidad", explica por teléfono.

Fuentes de la Sareb aseguran que esta mañana han intentado pedirle al juzgado que paralizara el lanzamiento. Que no lo han conseguido y por eso han pedido la intervención del Samur Social para que la familia de Adoración pudiera tener un albergue mientras siguen negociando un alquiler social. Desde esta entidad financiera aseguran que su intención es buscarle una vivienda, sin descartar, que puedan regresar a la que hasta hoy era su hogar.