"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enorme como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo".

Probablemente muchos habrán reconocido estas palabras, son el inicio de uno de mis libros preferidos: Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez.

Lo leí en el verano de mis 16 años. Fueron muchas noches casi en vela trasportada a una ciudad inventada habitada por los Arcadia y los Buendía. Había habido otros libros pero éste marcó un antes y un después y creo que fue con él con el que me convertí en lectora para los restos.

Ahora con la que está cayendo, viviendo como podemos en medio de esta pandemia y con el toque de queda recién instaurado, el cuerpo me pide en muchas ocasiones refugiarme en mi sillón debajo de una mantita acompañada por mi gato, que siestea tranquilamente a mis pies, y disfrutando de un buen libro.

El pasado sábado se celebraba el Día de las Bibliotecas y hoy quería dedicar estos minutos, que compartimos cada martes, a contarles lo importantes que han sido y son en mi vida, en mi crecimiento personal y en mi forma de ver el mundo, los libros.

Y si me la aceptan, yo que no soy de dar consejos, si les haré hoy una recomendación. Dediquen parte de su tiempo a fomentar el hábito de la lectura en sus hijos e hijas. Les darán una herramienta muy importante que hará de ellas y ellos seres más grandes, más tolerantes, más flexibles y más completos. Bueno recomendación que les hago extensible a ustedes si es que aún no han descubierto todo el placer que pueden obtener de esta afición. Y nunca es tarde, se lo aseguro. Mi padre leyó su primer libro cuando se jubiló con 65 años. Vino a mi casa y me dijo: hija, déjame un libro de esa montaña que tienes. Y desde entonces y hasta hoy su biblioteca personal ha crecido a muy buen ritmo. Algo que me hace sentir orgullosa y feliz.

Procuren que en cada lista de deseos, en cada cumpleaños, cada noche del 5 de enero y en cualquier ocasión especial siempre exista un libro. Es mucho más que un regalo. Es una ventanita abierta al mundo y el mundo es hermoso y enorme.

Cuídense y ya saben a las 10 en casa. Sigamos siendo responsables para ver si somos capaces de sumar para que esto pase lo más rápidamente posible. Aún, me temo, nos queda un largo camino para recuperar nuestra vida tal y como era hasta el mes de marzo. Y yo, supongo que como todas y todos ustedes, lo estoy deseando porque aún me quedan muchos libros por leer pero también cientos de sitios a los que viajar y miles de personas a las que conocer y abrazar.

Ánimo, paciencia y prudencia.