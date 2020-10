Ciudadanos pide al equipo de gobierno que no se ponga medallas que no son suyas

Ciudadanos pide al equipo de gobierno en la previa de un nuevo pleno extraordinario -este martes- que "no se cuelguen medallas que no le pertenecen". Su portavoz, Tomás Veganzones, ha repasado en los micrófonos de la SER la actualidad municipal y se ha centrado explícitamente en el repaso a los cuatro meses de gobernanza del nuevo equipo de gobierno. Considera que el alcalde se atribuye tantos que no le corresponden, en cuestiones referentes a la llegada de más efectivos de la Guardia Civil, la colocación de señales verticales lumínicas en la travesía de la 122, y la enajenación de parcelas.

"Nadie pone en duda lo que él ha hecho, como él si puso en duda lo que hemos hecho los demás. Pero hay cosas como la enajenación de parcelas que si metes en el buscador el tema ves que hay una noticia de 2015 en la que se vendían las siete parcelas. Esto es de hace seis años. En seis años no se había conseguido vender ninguna. Y hemos dado dinero para abaratar el precio del metro cuadrado, 70 euros. También que por hablar con el subdelegado de Gobierno ha venido la Guardia Civil. Eso no es cosa del consistorio. Que él haya instado a que vengan es lo que ya hizo el anterior alcalde. Y le dijeron que en unos meses esas plazas se cubrirían; me parece que quieran apuntarse tantos que no le corresponden. Pero en alusiones, lo que dijo que gracias a él se habían instalado las señales verticales luminosas tengo que decir que miente, tengo el escrito que se mandó y haremos público esta tarde. Yo en él le solicito la instalación de estas señala y le doy los motivos. No entendemos por qué se quiere atribuir esto que a él le dolerá no haberlo conseguido en estos ocho años.

Críticas por la piscina y el mercadillo

Por otro lado, desde el grupo naranja han querido criticar el nulo uso que se le está dando a la piscina municipal cuando hay un protocolo establecido para que pueda abrirse, y que el mercadillo recupere el 100% de sus puestos cuando en anteriores semanas con menos casos de covid en la zona de salud se restringían el número de puestos.

"No entendemos que no se esté dando el servicio de la piscina municipal. En el mes en junio dijo que había que dar los servicios a los ciudadanos y convivir con el virus, y no entendemos por qué no se da el servicio de la piscina cubierta cuando hay gente que lo necesita y cuando hay un protocolo se mantiene cerrado, teniendo un ejemplo en Aranda, Tudela o Valladolid que están abiertas. Permitimos que más de cien personas se den cita en el auditorio pero no que vayan a nadar diez a la piscina", explica Tomás en referencia a esta infraestructura.

En lo referente al mercadillo Veganzones cuenta que "el jueves por sorpresa sin previo aviso del ayuntamiento estaban casi todos los puestos montados, incluida la ropa, entonces no entendemos estos bandazos". "Cuando hay pocos casos lo cerramos o quitamos puestos, y ahora que tenemos una ola encima tenemos un mercadillo al 100%, no lo entendemos. Tampoco se desinfecta, y dice en su entorno el alcalde que esto no hace falta", añade.

En referencia al pleno extraordinario de este martes, Veganzones ha adelantado que apoyarán la adhesión al convenio con la Junta para la selección de Policía y también el expediente que presentan para las ayudas a la Escuela de Música.

Para finalizar respecto al Covid, Veganzones reconoce que "la situación es complicada, tenemos varias aulas confinadas. Sabemos que tenemos el virus encima y tenemos que convivir con él, pero es complicado conciliar con el cuidado de nuestros hijos en cuarentena, está muy mal que no haya permisos retribuidos para esta situación, y que los padres tengan que estarse pidiendo días o cambiando turnos y horarios", sentencia.

En el siguiente audio puede reproducirse la charla al completo con Tomás Veganzones.