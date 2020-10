Sí a Parque Corredor. No a Parque Europa.

Lío en la movilidad interna de Torrejón de Ardoz por el confinamiento perimetral de Las Fronteras y La Brújula. El gobierno municipal ha tenido que salir hoy, públicamente, al paso de las numerosas consultas recibidas en el consistorio por parte de ciudadanos que querían saber si podían o no acudir a tres importantes instalaciones de la ciudad que están dentro de los límites de ambas zonas básicas de salud. Y sobre cada una de ellas, hay una respuesta y explicación distinta. Hablamos del centro comercial Parque Corredor, del Parque Europa y del Cementerio Municipal.

El gobierno torrejonero aclara que es la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid la que establece las medidas. En el caso del centro comercial, situado dentro de la "sección censal 148-04-014 (Zona Básica de Salud Las Fronteras)", al concentrarse la población y, por tanto, los contagios en el casco urbano, al sur de la autovía A2, la zona norte en la que se encuentra Parque Corredor, alejado de la zona residencial, "debe quedar libre de restricciones". Por tanto, detalla el consistorio "los vecinos de Torrejón de Ardoz, desde el lunes 26 de octubre hasta el domingo 8 de noviembre, pueden acudir a esta instalación, a excepción de los ciudadanos residentes en las dos Zonas Básicas de Salud con restricciones de movilidad (Las Fronteras y Brújula), que no pueden acudir al C.C. Parque Corredor".

La Brújula: Al cementerio, sí. A Parque Europa, no.

En la otra zona básica de salud afectada por restricciones especiales de movilidad, La Brújula, se encuentran otras dos instalaciones que atraen a cientos de personas. Más en los próximos días cuando, con motivo de la festividad de Todos los Santos, las familias acudan a visitar a sus difuntos al Cementerio Municipal. En cuanto al camposanto, aclara el ayuntamiento siguiendo las indicaciones de Salud Pública que "el acceso al cementerio es posible, siempre y cuando se ordene perimetrar claramente y, se disponga de un circuito de entrada y otro de salida respetando lo establecido en la Instrucción para la aplicación de medidas de prevención y contención de la propagación del Covid-19 en los cementerios".

Esa organización la garantizarán los ayuntamientos, tanto en este caso como en el resto de la Comunidad de Madrid porque se podrá acudir a los mismos aunque estos se encuentren, como en el caso de Torrejón de Ardoz, dentro de una zona "confinada". ¿Puede acudir cualquier vecinos?. Pues no. Porque no podrán ir al cementerio quienes residan en otra zona confinada. Es decir, que los vecinos de Las Fronteras son los únicos que no pueden ir a ninguna de estas instalaciones.

Y luego está el Parque Europa, uno de los lugares de ocio y esparcimiento con mayor afluencia de público tanto de Torrejón de Ardoz como desde otros municipios. Pero en este caso la situación es clara. El parque pertenece a la zona básica de salud de La Brújula y nadie desde otros lugares puede acudir allí. Únicamente los residentes en La Brújula pueden acudir al Parque Europa hasta que se levante el confinamiento el próximo 8 de noviembre.

Parque Corredor

¿Quién sí puede acudir? - Cualquier vecino o visitante, salvo los residentes en zonas básicas de salud con restricciones como Las Fronteras y La Brújula.

Parque Europa

¿Quién sí puede acudir? - Únicamente los residentes en La Brújula.

Cementerio Municipal

¿Quién sí puede acudir? - Cualquier vecino salvo los residentes en Las Fronteras.