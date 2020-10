Només s'han pagat un 2% de les multes del primer estat d'alarma

Passejar el gos 100 metres més lluny de casa, anar a comprar coses superflues al supermercat, anar-hi amb parella o fer esport a l'hora de passeig dels avis són alguns dels motius que van portar a Mossos i Policies Locals a posar fins a 154.600 denúncies, segons dades de la Conselleria d'Interior. El departament va posar a treballar desenes de tècnics per donar sortida i tramitar l'elevat volum d'actes aixecades durant el primer estat d'alarma.

Quatre mesos després que acabés el confinament, Interior ha notificat 63.000 denúncies, tot i que és una dada que evoluciona cada dia. Les xifres són realment minúscules quan es tracta de pagar. S'han abonat prop de 3.600 denúncies, la majoria de 300 euros que es redueixen a 180 si l'infractor renuncia per escrit a recórrer i accepta la multa. És el cas de la Laia d'Arenys. A l'agost va rebre per correu la denúncia que li havia posat la policia local a l'inici del confinament per passejar el seu gos a 200 metres de casa. "Em va dir que hi havia un ban municipal però jo no n'era conscient. A mi em sembla una denúncia agafada amb pinces i tot i que va fer molta ràbia haver d'acceptar la infracció, pagar 300 euros em semblava molt heavy", explica a SER Catalunya.

La denúncia que li va arribar tenia 6 pàgines i molt articulat de lleis. Al final de tot la informaven que si renunciava a recórrer i acceptava la infracció el preu de la multa quedaria rebaixada un 40%. "Vaig haver de firmar aquest document i posar-lo dins d'un sobre amb un segell i reenviar-lo a la comissaria de Mossos de Granollers. Però no em van demanar cap número de compte, ni cap targeta de crèdit i no n'he sabut res més des de l'agost", diu la Laia.

Una altra de les multades és la Sara i la seva parella. A l'abril van anar juntes al supermercat i les va aturar una patrulla de Mossos al carrer Balmes. Tot i que segons la Sara els van dir que no les multarien, a l'agost van rebre dues sancions, una per a cada una de 300 euros. Ella l'ha perdut perquè no era a casa quan li va arribar el paper i quan va anar a Correus ja li havien retornat perquè havien passat més de 7 dies. "Tampoc els penso anar a buscar perquè són ells que m'han de trobar però és cert que ara temo que em tornin a multar si vaig pel carrer passades les 10 de la nit i que això suposi ser reincident". Hi ha alguna multa per reincidència greu de 6.000 euros, segons dades del departament d'Interior.

La companya de la Sara sí que ha rebut la carta certificada amb la sanció de 300 euros però no pensa pagar-la. "Encara no ha cobrat ni l'ERTE i no té ni els diners que li demanen", explica la seva parella.

Els Mossos van posar el 65% de les denúncies i les policies locals la resta, segons Interior. Els diners els recapta la Generalitat.

Des del juny, la tramitació i notificació es fa des de departament de Salut.