Intenta matar el seu exsoci i contracta un sicari estafador

No hi havia cap negoci brut al darrera, ni tràfic de drogues, ni revenges entre delinqüents. Més aviat una obsessió malaltissa contra el seu exsoci, amb qui havia compartit la gestió d'una empresa des del 2016. És el que han descobert els investigadors de la Policia Judicial de Terrassa i de L'Hospitalet després de seguir les passes a un empresari que pretenia matar la seva competència directa en el sector del transport de peces d'automòbil i acabar amb els litigis judicials que tenen encara oberts.

Eren tantes les ganes que tenia de passar comptes que va contractar ell mateix un sicari el mes de desembre passat. "No tenia experiència en aquest món delinqüencial i fins i tot va mirar pàgines a Internet. Va pagar a un home que es feia dir sicari però que el va acabar estafant", explica l'Inspector de la Policia Judicial de Terrassa, responsable d'una investigació que en paraules seves "ha estat curta però intensa".

Una denúncia anòmina, segons diuen, va arribar al grup de captació de fonts de la Policia Nacional i li van donar credibilitat. Van portar el cas al jutjat de Terrassa i van posar vigilància a la víctima. "Vam fer contravigilàncies per veure si algú seguia les seves rutines i volia atemptar contra ell", explica aquest Inspector. Però no va ser necessari actuar perquè "afortunadament" el primer sicari contractat era més aviat un estafador. El primer que va fer va ser extorquir la víctima per obligar-la a tancar el negoci i a canvi d'una suposada protecció i de declarar contra l'home que li volia fer mal.

El sicari va voler fer creure que ja havia executat el pla i havia tret de circulació la víctima. El sí va aconseguir és que l'empresari de L'Hospitalet de Llobregat abandonés l'oficina i anés a treballar a casa "per por". Però el cervell de la trama no s'ho va creure i va seguir buscant un sicari pel seu compte. Va contactar amb un familiar seu, més jove, que coneixia gent d'àmbits més marginals i delinqüencials. Li va pagar 5.000 euros, segons la investigació, per buscar la persona que havia d'executar l'encàrrec i 5.000 euros més a un altre comissionista que també havia de contactar amb algun sicari per si volia cometre l'assassinat a canvi de 15.000 euros.

Tot això ja va ser cap a l'estiu, quan la Policia Nacional es va posar darrera de la pista d'aquests tres homes: l'instigador i els seus dos col·laboradors. Van punxar telèfons i van fer seguiments fins a determinar "que anaven seriosament i que la víctima corria perill". Van acabar detenint-los a tots tres per conspiració d'assassinat.

El cervell de la trama és entre reixes "i per tant creiem que l'empresari amenaçat ja no corre perill". Els altres dos col·laboradors estan en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars.

Durant una entrada i escorcoll a casa l'empresari de Terrassa, els agents de la Policia Judicial del CNP van trobar material informàtic i documentació que prova alguns dels fets i que continuen investigant. No descarten més detencions en aquest cas que han portat agents de la comissaria de Terrassa i de Barcelona.