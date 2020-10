Agenda Universitaria viernes 23.10.20

Hoy hablamos con la vicerrectora del Campus Baía de Algeciras, Mª del Mar Cerbán Jiménez sobre el nuevo máster interuniversitario en Logística y Gestión de Operaciones, esta en fase de aprobación por los distintos organismos universitarios, por eso no te mando el plan de estudios como el oficial que te adjunto. Participan UNIA, US Y UCA (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y UCA) y el máster Oficial Gestión Portuaria y logística UCA.

Además, Juan Ureta Pérez, presidente Propeller Club Algeciras, nos explica el Primer Premio de Propeller Club Algeciras para alumnos Máster Gestión Portuaria y Logística, que en esta ocasión ha recaído en dos alumnos del máster.

En nuestra sección de actividades universitarias os contamos:

Ya se puede visitar en la Escuela Politécnica la exposición ‘Elemental. La tabla periódica de los elementos químicos’, una muestra original del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid que se enmarca en las actividades previas a la Noche Europea de los Investigadores. La exposición subraya la relación que existe entre la química y nuestro día a día y va a permanecer en el campus hasta el 30 de octubre para después exponerse por diferentes centros educativos de la Comarca.

El Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI·Mar) lanza su IV convocatoria de ayudas destinadas a proyectos empresariales basados en la transferencia del conocimiento y la innovación en sectores relacionados con la Economía Azul. En esta edición, el montante de las ayudas asciende a 72.000 euros. El importe de cada ayuda, que no podrá superar el 70 % de la cuantía total del proyecto a presentar, tendrá una cuantía máxima de 12.000 euros por proyecto seleccionado.

Investigadores y expertos analizarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible más impactados por la pandemia los días 29 y 30 de octubre vía streaming. Se trata del V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 2º SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ENERGÉTICA Y SOSTENIBLE, organizado por la Fundación Campus Tecnológico y la Universidad de Cádiz con la colaboración de la Asociación Amigos de la Ciencia y el Servicio Geológico Británico. Cada año se eligen 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para ser analizados y este año la organización ha considerado oportuno abordar objetivos que se han visto especialmente impactados por la pandemia: Salud y bienestar, Educación de calidad, Energía asequible y no contaminante, Trabajo decente y crecimiento económico, y Acción por el clima. Además, la Fundación va a premiar los tres mejores trabajos científicos e innovadores realizados en el último año mediante la concesión de tres premios de 300 euros cada uno y diploma acreditativo. Estos trabajos deben ser presentados en formato Elevator Pitch antes del martes 27. Si os interesa podéis visitar la web de la fundación en la que vais a encontrar el programa completo del evento y la inscripción online. Campustecnologicoalgecras.es

La Escuela de Fotografía, que organiza el servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la UCA, presenta el curso virtual Construir una fotografía. Técnica, narrativa y creatividad, a cargo de la fotógrafa Patricia Díez. Este curso, de 25 horas de duración, está dirigido a personas que quieran sacar el máximo partido a su equipo fotográfico y pretende descubrir los códigos del lenguaje visual mediante la lectura y análisis de diferentes imágenes. Este módulo se va a impartir de manera virtual mediante videoconferencia en el Campus Virtual UCA durante varios días de la primera quincena de noviembre en horario de 5 a 8 de la tarde. Tenéis toda la información en celama.

Y por si no lo sabíais la UCA cuenta con 21 programas de doctorado. Aquellos investigadores que estéis interesados debéis saber que el plazo de matrícula será del 23 de noviembre al 4 de diciembre.

Os recordamos antes de irnos que aún podéis apuntaros a los siguientes expertos: EXPERTO UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO / I EXPERTO UNIVERSITARIO CONTABLE. Ambos en modalidad teledocencia a través del campus virtual UCA.

Música de la semana: So much love, tanto amor, este es el título de uno de los últimos temas de la banda neoyorquina Nada surf, formada en el 92 e incluido en el que ha sido su décimo álbum publicado Never not toguether.