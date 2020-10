Jose Manuel Baltar: "Esperamos del Gobierno Central más atención"

El presidente de la Diputación, Jose Manuel Baltar, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Ourense para recordar que las entidades locales siguen esperando el plan de ayudas pactado con el Gobierno Central.

Un plan que ha estado sobre la mesa en la última reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha exigido al ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla su compromiso de una reunión quincenal para evaluar el trabajo de los ayuntamientos. Baltar ha recordado que, desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo, las instituciones locales no han recibido ni un euro de ayudas por parte del Gobierno Central, cuando supuestamente existe un fondo de ayudas cifrado en dieciséis mil millones de euros.

Considera el presidente de la Diputación que, como primera línea de batalla, las entidades locales merecen una atención especial que no ha tenido lugar desde el inicio de la crisis; y ha incidido en la necesidad de que se establezcan protocolos concretos, y no la improvisación que se ha observado hasta el momento. Quiere Baltar, a mayores, que se cumpla la promesa de una reunión quincenal entre el Ejecutivo y la FEMP, que no se ha repetido desde la primera celebrada, ignorando el papel de las entidades locales, que desde la declaración del primer Estado de Alarma, han asumido la mayor carga de trabajo, por lo que esperaban más atención por parte de un Gobierno al que Baltar ha calificado como “el peor que podríamos tener en esta situación”.

También se ha detenido Baltar en la crisis política de Democracia Ourensana, que afecta directamente a la composición de la Diputación de Ourense. Preguntado por el futuro de Miguel Caride tras ser declarado tránsfuga por su formación, Baltar ha pedido esperar a la resolución del conflicto judicial que mantienen el alcalde y sus antiguos compañeros. Sostiene el presidente provincial del PP que, en el momento de su nombramiento como vicepresidente del ente provincial, Miguel Caride era portavoz de Democracia Ourensana, y así lo reflejaban todos los informes de la entidad, por lo que mientras no haya una resolución judicial que indique lo contrario, mantendrá el nombramiento.

Sobre su ausencia en la inauguración del Centro de Inteligencia Artificial, donde la Diputación ha formado parte de la comisión técnica constituyente, Baltar afirma no haber recibido ni convocatoria ni invitación al evento, enterándose de la apertura por la prensa. Ha expresado también sus primeras dudas sobre la viabilidad del centro, dado que afirma no conocer sus objetivos ni criterios de financiación. Aunque reconoce que cualquier idea interesante para el futuro de Ourense debe ser tenida en cuenta, pone como condición que debe conocerse también el grado de trabajo en esa idea, y sus planes a medio y largo plazo, algo que Diputación y Xunta ignoran en estos momentos, por lo que esperarán para ver cómo se va desarrollando la actividad del centro.

Otro de los puntos donde se ha detenido el presidente provincial ha sido en la polémica por la ampliación de la carretera de acceso al monasterio de San Pedro de Rocas, que según las alegaciones presentadas, podría poner en peligro la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. Baltar ha defendido el proyecto, que cuenta con los informes favorables tanto de Patrimonio como de Medio Ambiente, y afirma que “no existe peligro alguno” para la candidatura, que se defenderá en 2021. En Radio Ourense Cadena SER, el presidente ha expresado su perplejidad ante el hecho de que alguien pueda pensar que actuaría en contra de los intereses de la provincia.