Diputación convoca nuevas ayudas para obras en instalaciones deportivas

La Diputación de Palencia publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia una nueva convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de medio rural, en este caso para apoyarles económicamente en las obras de reforma y mejora de sus instalaciones deportivas de titularidad, dotada por trescientos cincuenta mil euros.

El Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre de la administración provincial gestiona estas ayudas, que se convocan mediante concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de actuaciones en instalaciones deportivas de titularidad pública situadas en los ciento noventa ayuntamientos de provincia de Palencia de menos de veinte mil habitantes (todos, excepto la capital). Además de estas ayudas, la Diputación de Palencia también convoca anualmente otras dos líneas de ayudas a los ayuntamientos en materia deportiva: un para cooperar en los gastos de celebración y organización de actividades deportivas en los pueblos; y otra para la adquisición de material o equipamiento deportivo.

En esta convocatoria, la Diputación de Palencia establece dos tipos de ayuda: una para promover e incentivar las actuaciones de mejora de las instalaciones, con una aportación de doscientos cincuenta mil euros; y otra —dotada con cien mil euros— para apoyar a los municipios en las pequeñas obras o adaptaciones de dichas instalaciones por las exigencias y los protocolos derivados de la actual pandemia de covid. De este modo, la institución provincial se muestra sensible a las necesidades de los ayuntamientos del medio rural palentino y cooperará en la financiación de las reformas y adaptaciones que deben acometer en sus instalaciones deportivas.

Cada ayuntamiento solo podrá presentar una única solicitud para cada una de las dos líneas y deberá referirse a una instalación concreta, al objeto de poder dar una respuesta más amplia a las necesidades de los ayuntamientos. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. En la primera de las líneas no podrán ser beneficiarios aquellos ayuntamientos que obtuvieron alguna subvención en la última convocatoria del mismo objeto, pero sí po-drán concurrir al fondo de ayudas para obras y adaptaciones por la pandemia. En ambas líneas, la cuantía que se conceda no será superior al 70% del presupuesto presentado o ejecutado, según documento técnico o memoria. En la primera línea, la subvención no podrá ser superior a veinte mil euros y en la segunda a cuatro mil.

CRITERIOS. Las inversiones subvencionables de la primera línea —con la que se repartirán doscientas cincuenta mil euros— deberán referirse a obras de rápida ejecución para la mejora, renovación o reparación de suelos, vallados, cubiertas y cualquier otro elemento de l instalación deportiva que se traduzca en una mejora de su uso. Por su parte, en la segunda línea, dotada con cien mil euros, la Diputación de Palencia subvencionará exclusivamente pequeñas obras o adaptaciones de instalaciones, de ampliación de zonas o compartimentos, de colocación de mamparas de separación de vestuarios, u otras medidas de seguridad y prevención por razones de salud e higiene, todas ellas derivadas de los protocolos surgidos con motivo de la pandemia de covid. Para la concesión, el Servicio de Deportes valorará diferentes criterios como la necesidad y la urgencia de la ejecución de la obra, la mejora en la calidad de las actividades que puedan desarrollarse con su ejecución y el incremento de la seguridad para los usuarios de la instalación y los espectadores, entre otros aspectos.

La Diputación de Palencia ya aprobó el pasado mes de mayo la distribución de trescientos mil euros de ayudas entre treinta y tres ayuntamientos del medio rural para cooperar en sus obras de mejora que efectúan en sus respectivas instalaciones de-portivas. Los municipios beneficiaros en la anterior convocatoria de este 2020 para obras en instalaciones deportivas fueron Abia de las Torres, Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Amusco, Antigüedad, Astudillo, Bárcena de Campos, Barruelo de Santullán, Becerril de Campos, Buenavista de Valdavia, Carrión de los Condes, Cevico de la Torre, Cisneros, Congosto de Valdavia, Cubillas de Cerrato, Fuentes de Valdepero, Grijota, Guardo, Husillos, Loma de Ucieza, Magaz de Pisuerga, Mazariegos, Polentinos, Renedo de la Vega, San Cebrián de Campos, San Mamés de Campos, Támara de Campos, Villamuera de la Cueza, Villarramiel, Villasila de Valdavia, Villaumbrales, Villerías de Campos y Villovieco.

El importe medio de la subvención superó ligeramente los nueve mil euros. Tres ayuntamientos percibieron entonces la cantidad máxima de ayuda, veinte mil euros: Becerril de Campos, para diversas obras en el frontón, presupuestadas en cerca de 34.400 euros; de Buenavista de Valdavia, para la reparación de su pista polideportiva (con un coste estimado que supera los 43.000 euros) y Husillos, también para diversas obras de mejora de su pista polideportiva, presupuestadas en más de 28.600 euros. La cantidad más reducida de subvención —1.811 euros— se concedió al Ayuntamiento de Loma de Ucieza, para sufragar parte de la inversión de vallar el lado sur de la pista deportiva de la localidad de Bahíllo, presupuestada en unos 2.600 euros.