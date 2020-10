Descenso de los casos que deja a Navarra por debajo de los 500 positivos de COVID-19

Navarra registró ayer 461 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 4.051 pruebas por PCR y por test de antígenos, con un 11,3% de positivos.

En la jornada de ayer, en los hospitales navarros, se produjeron 31 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, tres en la UCI, y se registraron los fallecimientos por COVID-19 de siete personas. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 695.

Por otro lado, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha informado esta mañana en rueda de prensa sobre la apertura de los centros de salud de Mendillorri, Ansoáin / Antsoain y Ermitagaña los fines de semana, sábado y domingo, en horario de mañana, con la finalidad de extender su ámbito geográfico de atención a otras zonas básicas y que, de este modo, quede cubierta la población de Pamplona y Comarca. La consejera ha estado acompañada de la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), Marian Nuin.

En concreto, el Centro de Salud de Mendillorri será la referencia para ese barrio, además de Sarriguren, Aranguren, Villava / Atarrabia, Burlada / Burlata, II Ensanche, Milagrosa y Azpilagaña; mientras que Ermitagaña asumirá las zonas de Zizur, Echavacoiz, Barañáin / Barañain, Iturrama, San Juan y Casco Viejo; Ansoáin, por su parte, hará lo propio con esta localidad y Rochapea, Txantrea, Berriozar y Buztintxuri. Los mencionados centros de salud se abren para atender a pacientes con síntomas COVID-19 y para el seguimiento de casos positivos. El horario de atención será de 9:00 a 14:00 h, y el de citación comenzará a las 8:00 h.

Además de este cambio en Atención Primaria, Induráin ha confirmado que esta semana el Complejo Hospitalario de Navarra ha comenzado a desprogramar una parte, todavía mínima, de la cirugía no urgente, con el objetivo de liberar recursos humanos y materiales necesarios en los puestos de críticos por pacientes COVID-19. En concreto, se desprograman dos sesiones quirúrgicas (la programación de dos quirófanos). "Esta desprogramación no tiene un impacto cuantitativo relevante a día de hoy, -ha matizado Santos Induráin-, pero cualitativamente sí que supone pasar ya a otro escenario al que no queríamos haber llegado ya que nuestro reto era mantener toda la actividad ordinaria compatible con la atención COVID-19".

Detalle de los casos en Navarra

Por zonas, en Pamplona / Iruña y Comarca se registra el 60% de los positivos, el área de Tudela tiene el 20%, y a la de Estella-Lizarra pertenecen el 8% de los casos. El resto de positivos (12%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con un 26% del total. A continuación, los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 44, ambos con un 19%; les siguen los grupos de 60 a 75 años y el de menores de 15, los dos con el 15%; y, finalmente, el de mayores de 75 años, con el 6% del total. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 41,3 años. Respecto al género, el 52% de los casos son mujeres y el 48%, hombres.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 387 personas ingresadas con COVID-19 (nueve menos que ayer), 50 de las cuales se encuentran en puestos UCI (igual que ayer) y otras 68 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 269 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios COVID-19.

Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por COVID-19, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la actualidad hay 167 activos, y en la última semana se han producido 82 nuevos contagios.

En cuanto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en 30.144.

El 60% de los contagios se produce entre convivientes, familiares y amigos

En el transcurso de la rueda de prensa, la directora del ISPLN, Marian Nuin, ha presentado el último Informe Epidemiológico del ISPLN, correspondiente a la semana del 19 al 25 de octubre, en el que todavía no se reflejan las medidas restrictivas en vigor, ya que necesitan de un tiempo de 2-3 semanas para verse su efecto.

Así, según el documento, se han confirmado 3.929 casos por PCR o antígeno (595 por 100.000 habitantes), un 16% más que en la semana anterior. El 68% de estos nuevos casos eran sintomáticos y el 63% habían sido contactos de otros casos confirmados.

Aumenta la transmisión en el domicilio, que supone el 39% de los casos, y también la transmisión en la categoría de otros que incluye los contactos con amigos y familiares no convivientes. Esto indica que muchos de los contagios ocurren en entornos de "confianza". Entre ambas situaciones explican el 60% de los nuevos contagios. El ámbito laboral y escolar se asoció con el 5% de los contagios.

La incidencia ha aumentado en las áreas de Pamplona (536 por 100.000) y Estella-Lizarra (317 por 100.000), y se ha estabilizado en la de Tudela (609 por 100.000), con lo que las diferencias geográficas se han reducido.

Entre el 19 y 25 de octubre se produjeron 261 ingresos hospitalarios por COVID-19, frente a los 148 de la semana anterior (+76%). Se han registrado 23 ingresos en la UCI, con un aumento respecto a los 18 de la semana previa, y 29 defunciones atribuibles a COVID-19, frente a las 32 de la semana anterior.

Entre los casos confirmados desde la semana 20, el 64% fueron sintomáticos; el 5,5% requirió ingreso hospitalario; 5 de cada mil ingresó en la UCI y 6,4 de cada mil falleció a causa del COVID-19. El riesgo de hospitalización entre los casos confirmados de COVID-19 desde la semana 20 es apreciable en menores de 5 años, desciende en niños de 5 a 14 años, y aumenta progresivamente en los siguientes grupos de edad. Los casos de mayores de 65 años ingresan en una proporción que supera el 10% y, a partir de los 75 años, superan el 20%. Los ingresos en la UCI se han producido a partir del grupo de 25 años, y los fallecimientos a partir del grupo de 45 años.

Valoraciones

El informe hace referencia a que Navarra ha tenido un despegue temprano de la segunda onda pandémica, lo que sitúa temporalmente a nuestra comunidad entre las regiones europeas con mayor tasa de incidencia. Además, se añade la evidencia de que el cambio de estación al otoño e invierno favorece la transmisión del SARS-CoV-2, y que las medidas preventivas que mantuvieron la transmisión en niveles moderados durante el verano, son ahora insuficientes.

Desde el informe se insiste en que la mayoría de los contagios se producen a partir de personas que desconocen estar infectadas cuando tienen contacto próximo con otras personas. Por ello, las precauciones han de mantenerse en todo contacto entre personas durante la vida cotidiana. La mayoría de los contagios ocurren entre personas que han tenido contacto estrecho, es decir, que han estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, sin utilización correcta de mascarilla por ambas personas.

El informe refleja además que la transmisión se extinguiría si se consigue que los contactos estrechos de cada persona a lo largo del día fueran solo las personas convivientes en el domicilio y las personas cuidadoras en caso de dependencia. El uso adecuado de mascarilla, guardar la distancia, reunirse en un espacio exterior bien ventilado y las demás medidas, deben mantenerse siempre cuando se produce el encuentro con una persona que no es conviviente habitual del domicilio, independientemente del vínculo familiar o de confianza.