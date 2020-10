La hostelería de Peñafiel, perjudicada por la covid-19

Es uno de los sectores más acuciados por la crisis del covid. Durante meses cerraron sus verjas, sin ayudas. Tuvieron que aguantar de pie... los que pudieron. Son los primeros en acatar y adoptar las medidas de higiene que les piden, pero también en sufrir las consecuencias de las limitaciones y restricciones. Hablamos de la hostelería. Una hostelería perjudicada por la situación, que también ha llegado a Peñafiel. Hoy hemos conocido uno de esos proyectos de vida, que miran de reojo a la cuenta. Es el caso de Goyo de la Fuente, propietario del Caffé Bar Torero y Mesón El Corralillo.

"Somos un sector que depende de la gente, de la movilidad y el turismo aunque no nos consideren como tal. Mi restaurante no se considera turismo. Y luego somos los primeros en poner todos los medios porque esto lo requiere, y somos los primeros en aplicar las medidas para que la gente se sienta segura, pero somos los primeros en recibir palos cuando ponen las restricciones", detalla Goyo.

Sobre la marcha de sus dos negocios en Peñafiel y la visión sobre ellos, también ha hablado el propietario. "La bajada ha sido drástica, el mes de agosto ha sido un espejismo en el que hemos trabajado algo, no ha sido para tirar cohetes pero al menos he cubierto gastos. Pero ahora el descenso es tan grande que ahora hay algún mes en el que no lo hemos cubierto, hemos perdido dinero. Hay gente para todo, hay gente que no se atreve a salir mucho a la calle, y hay gente que dentro de las medidas de seguridad sí están respondiendo", dice.

Pero, ¿responde igual la gente a un bar que a un restaurante? ¿Las medidas han afectado de la misma manera a los dos negocios? "Los dos han sufrido igual. Los restaurantes nos dedicamos al turismo y lo hemos notado, como cuando cerraron Madrid. Y los bares gracias a la gente del pueblo el cubrir gastos puede ser más fácil. El problema de los bares de Peñafiel en cuanto a aforos es que son bares medianos y pequeños, y con esas limitaciones es difícil hacer caja ahora que llega el invierno y la terraza es inútil. El toque de queda nos afecta, cada día tenemos una zancadilla más, entendemos que tienen que poner medios, pero si tú decides irte fuera y miras las restricciones a Castilla no vienes. Porque a las 10 tienes que estar en el hotel ya, y tienes que cenar a las 8. Y en otras comunidades no. No podemos competir con ello", especifica.

Por último, en referencia a las ayudas que pudiera brindar la Junta a los hosteleros, De la Fuente pide "que en vez de gastarnos dinero en publicidad, que nos den dinero para pagar nuestros gastos". "Para qué me subvencionas una estufa si me haces cerrar a las 10. Ciérrame pero dame ayudas para que pague mis rentas. Es verdad que nadie se esperaba estar así en junio, pero deberíamos haber estado más preparados para afrontar esta situación. Somos un sector que depende de la gente pero que nos abastecemos de otros sectores, agricultores, empresas de bebidas, panaderías... Y si nosotros cerramos y no vendemos, ellos tampoco", sentencia.

La charla al completo puede reproducirse en el siguiente audio.