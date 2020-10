Educación plantea cancelar las vacaciones de la próxima semana en Cantabria

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria está planteando a la comunidad educativa la cancelación de la semana de descanso prevista entre los próximos días 2 y 6 de noviembre, la primera semana no lectiva del calendario escolar 2020-2021.

El departamento que dirige Marina Lombó ha comunicado ya esta propuesta a los directores de los centros educativos, que habrían mostrado su posición favorable a la medida, y se lo está trasladando también a los sindicatos de profesores, agrupados en la Junta de Personal Docente.

Se trata de una medida excepcional ante la evolución epidemiológica de la comunidad.

A las 17:30 horas, la Consejería trasladará esta propuesta al Consejo Escolar de Cantabria.

Según fuentes de la consejería, la decisión final se podría adoptar mañana jueves, tras escuchar a todos los miembros de la comunidad educativa de Cantabria.

Así, según explica el Ejecutivo regional en un comunicado, se está estudiando modificar la Orden de Calendario del curso actual, 2020-2021, de forma que los centros educativos continúen ininterrumpidamente la actividad docente presencial hasta las vacaciones de Navidad.



La posibilidad de este cambio está siendo analizada esta tarde por la consejera de Educación, Marina Lombó, junto a toda la comunidad educativa, tras el empeoramiento de la crisis sanitaria y el riesgo añadido que, según Salud Pública, supondría en este momento la celebración de ese periodo no lectivo.



“En la práctica, tendríamos a cientos de estudiantes cántabros al cuidado de sus abuelos, a jóvenes interactuando en espacios menos controlados y un aumento de la movilidad que ahora mismo no podemos permitirnos”, ha dicho Lombó.



Así, la consejera está analizando esta posibilidad junto a toda la comunidad educativa en unos encuentros que se irán sucediendo a lo largo de la tarde.



En concreto, se reunirá con los vocales de las permanentes de directores de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria y Educación Concertada; la Junta de Personal Docente; la Mesa de las Familias, integrada por las asociaciones de padres FAPA y CONCAPA, y, finalmente, el Consejo Escolar.



“Este primer bimestre de curso nos ha demostrado que los centros educativos no son parte del problema, sino parte de la solución, porque en ellos se cumplen las medidas en todo momento y, además, permite tener muy identificados los contactos de cada estudiante, lo que facilita enormemente el rastreo”, ha afirmado.



En este punto, ha mandado un mensaje de “agradecimiento inmenso a todo el cuerpo docente” y les ha pedido “comprensión” en caso de que esta medida finalmente se lleve a efecto.



“Sé que los docentes viven este curso con mucha más tensión, porque continúan con la docencia al tiempo que vigilan el cumplimiento de las medidas en las aulas y acompañan emocionalmente al alumnado, y contaban con ese descanso”, ha dicho la consejera, para quien, sin embargo, es necesario adoptar todas las medidas necesarias, tanto individual como colectivamente, para “bajar ya” el nivel de contagios.