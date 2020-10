Víctor Robayna: "las cuentas no solo las hace CC"

El secretario del Comité Local de CC en Haría, Víctor Robayna, ha explicado que formaba parte de la estrategia del partido que cuatro de los cinco ediles nacionalistas en el municipio norteño se abstuvieran en la votación de la adenda al Convenio de la Cueva de Los Verdes, mientras uno votaba en contra.

“En la Permanente se establece la forma en la que vamos a desarrollar los votos. A partir de ahí la propia Permanente busca fórmulas para que no sea agresivo ese voto porque también tiene que mediar el sentir de cada persona, y desde CC veíamos que con la abstención de nuestros compañeros y con mi voto en contra podíamos llevar a cabo que no se aprobara esa adenda que se presentaba en el Pleno”, ha explicado en los micrófonos de SER Lanzarote.

En cuanto al futuro político en el municipio norteño, Robayna asegura que “tenemos que aprender de los errores. También teníamos muchas esperanzas en este pacto del que salimos ayer y que creíamos en su momento que era el mejor que podíamos tener para Haría”.

Confirma las conversaciones con la Plataforma Municipal de Haría, si bien precisa que “las cuentas no solo las hace CC, que podíamos pactar con la PMH. Por las cuentas también podrían pactar PSOE y la PMH”, y añade que “creo que somos capaces de darle gobernabilidad a Haría y tenemos que ser capaces de no cometer errores”.

Robayna explica que “en su momento, cuando nos sentamos a negociar con el PSOE, les hemos dado las llaves del Palacio. Que ellos decidían las políticas municipales y así ha sido. Pero hay una habitación en concreto a la que se debía entrar de la mano de CC”.

Además afirma que desde CC se entendía que “el actual convenio no amarraba bien la parte de cuantía económica y la forma de pago. No olvidemos que nuestro convenio establecía 18 millones y el de ellos 13 millones, y nosotros creíamos que podíamos llegar a un punto intermedio. Lo que no iba a permitir CC es que se politizara, y se aprovechase para establecer perdedores y vencidos. Entendíamos que por ahí no podíamos pasar”.

Ruptura en la disciplina de voto de CC

Respecto a la situación de la formación nacionalista en el municipio de norteño, Robayna asegura que “venimos de un mes de mucha presión, de injustas actuaciones del PSOE hacia nosotros, con mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, y con mucha presión. Se lo achaco a eso, el cambio de postura del compañero Armando, y el cambio de decisión ayer de la compañera Soraya”.

A pesar de votar a favor de la adenda al convenio, en el día de ayer el edil nacionalista Armando Bonilla, renunció a sus áreas de gobierno en Haría, a lo que Robayna ha explicado que “una vez que todo esto pase” se valorará “la entrega o no del acta. Habrá que ponerlo sobre la mesa. No es un hecho que podemos obviar y dejarlo pasar”.

En cuanto a la compañera Soraya Brito, que se negó a entregar sus áreas de gobierno según las directrices de su partido, Robayna ha anunciado que “hoy tengo la intención de llamarla, que nos de sus explicaciones, y yo puedo entender su decisión pero creo que tiene que poner su acta a disposición del partido. Creo y confío independientemente de lo que haya pasado en Soraya. Se que ahora podemos estar hablando en el momento caliente de los hechos y tenemos una amalgama de sentimientos, pero yo confío por su valía, por su dedicación y por su amor a CC que entregará el acta”.

En cualquier caso, el Secretario del Comité Local de CC en Haría “confía” en su equipo y asegura que “nunca he dudado de ellos y nunca dudo de su entrega al proyecto y su dedicación a lo que hacen. No lo percibo de otra manera, estar en este equipo. Gracias a ellos hemos llegado donde estamos”.