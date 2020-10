Medidas extraordinarias para el Día de Todos los Santos en el sur de Madrid

Los ayuntamientos del sur de Madrid han planeado una serie de medidas de seguridad para evitar aglomeraciones o situaciones de riesgo en las visitas a los cementerios esta semana, en la que se celebra la festividad de Todos los Santos. Horarios de estancia reducidos, limitaciones de aforo y circuitos de entrada y salida de los cementerios son algunas de las más comunes y siempre respetando distancia y medidas de seguridad.

FUENLABRADA

Los cementerios municipales de Fuenlabrada amplían su horario de apertura y modifican algunos aspectos como sus accesos.

Hasta el 8 de noviembre el horario será de 09:00 horas a 18:00 horas (ampliado para apertura a las 08:00 horas los días 1 y 2).

Se establecen accesos diferenciados. La entrada al antiguo se realizará por la calle La Noria y la salida por la calle La Fuente. El nuevo también diferenciará las entradas y las salidas y ambos tendrán itinerarios señalizados en el interior.

La visita no excederá de 30 minutos. Habrá control de aforo no pudiéndose superar las 409 personas en el recinto antiguo y de 350 en el nuevo. Los visitantes deberán mantener una distancia mínima de seguridad entre personas de 1,5 metros y los grupos no podrán exceder de 6 personas.

LEGANÉS

El ayuntamiento de Leganés habilita un dispositivo para velar por la seguridad y salud de los visitantes a los cementerios de Leganés (Butarque y Camino de Aceinos) y evitar que se produzcan aglomeraciones.

En el cementerio del Paseo de la Ermita se procederá al corte con vallas para acotar el espacio. Además quedará habilitada una sola entrada (derecha) y una sola salida (izquierda) que estarán señalizadas.

Como ocurre en toda la región el aforo máximo no podrá superar el 50% y la estancia será de media hora. Hasta el 2 de noviembre los horarios serán de 09:00 horas a 19:00 horas (una hora menos en el Tanatorio Parque Cementerio de Leganés).

Junto con ello Funespaña, la empresa funeraria que gestiona el camposanto de Camino de Acedinos, organizará el domingo a las 13.00 horas un funeral virtual acto en recuerdo de todos los fallecidos, en especial por los nos han dejado durante la pandemia. Con este acto, la empresa funeraria pretende dar un homenaje, preservando la seguridad de las familias y del personal al no permitir asistencia presencial, gracias a la utilización de las nuevas tecnologías.

GETAFE

El ayuntamiento de Getafe reducirá a 30 minutos el tiempo máximo de estancia en el cementerio entre el sábado y el lunes, con un aforo del 50%, como medida de seguridad para evitar contagios en el recinto de cara al fin de semana de Todos los Santos.

La entrada será por el acceso habitual mientras que la salida se realizará por otra puerta habilitada hacia el aparcamiento del tanatorio.

Entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre, el cementerio abrirá sus puertas desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas, limitando los grupos de personas que lo visiten a no más de seis.

Asimismo, la habitual misa que venía realizándose en el propio recinto el día 1 de noviembre no se llevará a cabo este año para garantizar el distanciamiento social.





PARLA

El ayuntamiento de Parla establece un protocolo especial para facilitar las visitas al cementerio.

Las medidas se van a aplicar los días 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre. Se podrá acceder al camposanto cada cuarenta minutos, entre las 9:00 y las 17:40 horas, permanecer dentro 30 minutos y realizar la visita en grupos máximos de seis personas. El aforo máximo será de 150 personas por cada franja horaria