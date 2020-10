Partido jugado en día raro y en horario teóricamente incomprensible. Pero, en el fondo, da igual porque en Liga ACB no hay público y tampoco es cuestión de competir con la Champions de fútbol. Baskonia, además, tiene que comparecer el viernes ante el Barcelona en Euroliga. Es lo que tiene meter los choques a cucharón para poder avanzar en la competición. Lo importante, ahora mismo en Euskadi, es poder estar en casa a las 11 de la noche porque existe el toque de queda para todos (periodistas, técnicos, jugadores, directivos y trabajadores).

De hecho, el compromiso del viernes ha pasado de las 21 h. a las 20,30 h. Mediado el primer tiempo, ya se sabía que el Consejo Interterritorial había anunciado que no habrá público en los partidos internacionales. Ni 600, ni 400, ni sorteos. Sin aficionados en las canchas y punto. Desde Madrid se quiere aplicar un criterio único y, en el Gobierno Vasco, no se puede prohibir el movimiento de gente entre municipios y luego permitir que el personal vaya a ver un partido de baloncesto en pleno fin de semana. No tiene demasiada coherencia. Las gradas (con más de 15.000 de aforo) distribuyen a los aficionados sin peligro objetivo pero, a la entrada y salida del pabellón, hay pequeñas aglomeraciones en las puertas. Todo el mundo llega y sale a la vez al Buesa se quiera o no.



El choque arrancó muy igualado (7-7, min. 5). A esas alturas, cuatro jugadores del TD Systems habían anotado mientras que en Baxi tan sólo Eatherton veía aro. Jou fue el que rompió esa racha pero, en el primer cuarto, sólo tres jugadores aportaron en esa faceta por siete del Baskonia. La entrada de Fall dio más prestancia a la pintura local y el partido llegó con un 21-16 al final de la primera entrega. El gigante africano no tenía rival en el poste bajo y se puso las botas en la recta final de esos primeros diez minutos de juego.

Pedro Martínez buscó un antídoto para Fall y sacó a Sima pero, para el minuto 12, ya llevaba dos faltas personales. Cuando el senegalés se sentó en el banquillo, recibió la felicitación -algo muy poco habitual- de Dusko Ivanovic. En el 15 de partido, nueve baskonistas habían anotado por cinco jugadores del equipo del Bagès. A pesar de ello, el partido iba muy igualado (27-25, min. 16) y ningún equipo abría brecha en el luminoso. Fue cuando Vildoza empezó a echarse al grupo encima y, con más intensidad defensiva, atención en las líneas de pase y dominio del rebote defensivo, TD Systems se puso a correr y abrió la primera brecha de la tarde (38-25, min 18).

Manresa arrancó mejor tras el descanso (47-43, min. 23) con bastante protagonismo de Mason, hasta que le pitaron una antideportiva sobre Dragic. La remontada catalana quedó en agua de borrajas porque Baskonia empezó a abrir brechas definitivas. Un par de faltas en ataque de Eulis Báez en los bloqueos, bastante protestadas por el banquillo visitante, también ayudaron a ello.

TD Systems ganaba de diez en el 29 (59-49) y, a pesar de algunas aproximaciones de los pupilos de Pedro Martínez, el conjunto vasco supo responder a esos parciales y firmó una nueva victoria en Liga ACB. La máxima diferencia llegó con el 87-66 del minuto 39. Entre Vildoza, Polonara, Jekiri, Peters y Dragic, se consiguieron 69 puntos. Giedraitis, desconocido, sólo hizo 4. Henry se marchó con molestias en el tobillo pero todo hace indicar que estará en condiciones de jugar ante el Barça.

BASKONIA- 87 (21 + 20 + 20 + 26): Polonara (17), Vildoza (13), Giedraitis (4), Jekiri (12), Dragic (14), Kurucs (0), Peters (13), Diop (0), Henry (6), Raieste (no jugó), Sedekerskis (2), Fall (6).

BAXI MANRESA- 68 (16 + 14 +26 +12): Báez (6), Jou (4), Tabu (5), Mason (13), Sajus (6), Dani Pérez (0), Vaulet (11), Rafa Martínez (2), Eatherton (15), Hinrichs (0), Sima (6).

ÁRBITROS: Andrés Fernández, Vicente Bultó y Carlos Cortés. Sin eliminados.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la octava jornada de la fase regular de la Liga ACB. Choque disputado sin público en las gradas del Buesa Arena.