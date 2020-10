Fernando Vázquez destapa el frasco del fútbol ofensivo

No es ningún secreto. Sólo con ver los partidos del Dépor, cualquiera puede apreciar que existen carencias notables en la creación. Al Deportivo le cuesta mandar, llevar la iniciativa del juego y dominar los partidos. El propio capitán del equipo, Álex Bergantiños, lo reconoció el domingo tras el duelo ante el Compos. El de la Sagrada Familia destacaba la seguridad defensiva que tenía el equipo, pero alertó de los problemas a partir de la zona de tres cuartos. El fútbol asociativo fue una de las grandes carencias del equipo en el inicio de Liga. Algo que aparentemente quiere solucionar el entrenador de Castrofeito. Un Fernando Vázquez visiblemente enfadado, se puso manos a la obra para corregir el rumbo del equipo.

Presión alta: muestra de identidad del Dépor

Vázquez utilizó a conciencia las dos sesiones de entrenamiento del equipo sobre el campo sintético de San Tirso. Si el entrenamiento del miércoles se basó, sobre todo, en el trabajo de la presión alta, algo que quiere el preparador que se convierta en una seña de identidad de su equipo, no descuidó el trabajo de las jugadas ofensivas. Es contradictorio que esa idea saliese justo al contrario en la mayor parte del tiempo de los dos primeros duelos del campeonato. Algo que no estaba en los planes iniciales del libreto de Vázquez y que enfadó especialmente al preparador.

Pero de forma importante estuvo el míster insistente en ese juego de ataque en el entrenamiento del jueves también en O Monte de San Tirso. Vázquez pidió un repertorio más amplio a sus pupilos: rapidez en los pases cuando toca, o madurar las jugadas si es necesario para no tomar decisiones precipitadas. Corrigió de forma vehemente a sus jugadores de forma individual durante la sesión de trabajo en San Tirso y se mostró enfadado por la mala imagen dada ante el Compos. No faltaron llamadas a la atención o claras broncas a algunos de los futbolistas. Sobre todo insistió el entrenador en la posición en el campo, la altura a la que presionar y qué hacer cuando se tiene la pelota. Las carencias del Deportivo son importantes cuando tiene el balón y tiene que construir.

Dudas en la enfermería

No podrá contar Fernando Vázquez con los laterales Salva Ruiz y Eneko Bóvea. Los cambios será, por lo tanto, obligatorios en defensa, dónde entrarán Héctor Hernández y el canterano Jorge Valín. Además, es duda para el duelo el central Borja Granero, que no se ejercitó el jueves tras un golpe recibido en la sesión anterior en San Tirso. A la espera de su evolución, Derik Osede espera su oportunidad en el once.

También se aguardan cambios en el resto de líneas. En el centro del campo todo apunta a que Uche Agbo tomará la titularidad ya en Salamanca en detrimento de un cuestionado Celso Borges. Arriba, en vez de Nacho González pide paso el venezolano Miku.