Generalitat adopta medidas excepcionales para Elda, Petrer y Pinoso ante el aumento de contagios

La Generalitat Valenciana ha adoptado una serie de medidas adicionales para los municipios de la comunidad con mayores tasas de contagios por coronavirus. Entre estos muncipios se encuentra Elda, Petrer y Pinoso.

En todos los municipios se constata transmisión comunitaria generalizada y sostenida, con una tendencia creciente significativa en el número de casos que es exponencial desde mediados de octubre, con una disminución de la trazabilidad por lo que es necesario adoptar medidas excepcionales para reducir el impacto de la pandemia y, con ello, evitar el desbordamiento del sistema sanitario.

De esta forma, los velarorios y entierros no podrán superar las 25 personas al aire libre y las 15 en espacios cerrados. Del mismo modo se permiten las celebraciones con un máximo de 30 personas.

El pequeño comercio verá reducido su aforo a un tercio mientras que los mercadillos e podrán instalar hasta un máximo del 50% de los puestos habitualmente autorizados, pudiendo, alternativamente aumentar el espacio disponible, de manera que se produzca un efecto equivalente para garantizar que se mantenga la distancia de seguridad y se eviten las aglomeraciones.

La hostelería también se verá afectada no pudiendo superar el tercio del aforo en el interior del local y reduciendo la terraza al 50%.

Tampoco los hoteles podrán superar el tercio mientras que bibliotecas, museos o exposiciones así como actos culturales o teatros no podrán superar el 50% del aforo.

En el deporte no profesional se realizará con cita previa, y con un máximo de 6 personas mientras que para las academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada podrá impartirse de modo presencial siempre que no se supere 1/3 del aforo máximo permitido.

Además, se suspenden las visitas a centros de mayores o de personas con discapacidad y algo muy importante, las reuniones en las sedes festeras, los populares cuartelillos, se entienden como acto social y por tanto, se limitan a seis personas, una petición que algunos alcaldes con sedes festeras de este tipo hicieron a la conselleria de Sanidad.



Las medidas entrarán en vigor este viernes y hasta el 9 de noviembre, fecha en la que se revisarán los datos y analizará la situación de todos estos municipios afectados.

Bando municipal

Además, Alfaro ha adelantado que mañana firmará un nuevo bando municipal en el que se limitarám horario y se suspenderán actos organziados delde el Ayuntamiento, en el ámbito deportivo, educativo, cultural y social.

Petrer

Por su parte, Petrer anuncia que endurece algunas de las medidas y restricciones anunciadas por la consellera de Sanidad:

El aplazamiento de todas las rutas guiadas organizadas desde las concejalías de Turismo y de Medio Ambiente, y las visitas guiadas de Petrer se viste de luna, Arraigados y Petrer, de la Ciudad sin Ley al Gobierno Republicano.

La reducción del aforo de actos culturales en espacios cerrados al 25%, siendo más restrictivos que la resolución autonómica de hoy que permite hasta un 50%.

En elámbito deportivo, la suspensión de todos los enfrentamientos y partidos amistosos, medida que se suma a la reciente decisión de limitar los aforos de las instalaciones deportivas (80 espectadores como máximo en el pabellón polideportivo Gedeón i Isaias Guardiola, cuya capacidad es de 600 personas; y 150 espectadores en el caso del campo de fútbol del Barxell, cuyo aforo normal es de 1.500 personas). Medidas más restrictivas que las anunciadas por la Generalitat.

Sax

El Ayuntamiento de Sax ha establecido las siguientes medidas preventivas hasta el día 12 de noviembre de 2020 a las 00:00 horas:

-Se suspende la actividad del Centro de Día.

-Se suspenden los entrenamientos y competiciones deportivas en las instalaciones municipales, salvo en las categorías de Cadete, Juvenil y Senior.

-Se suspenden las actividades desarrolladas por la Asociación Democrática de Pensionistas y Jubilados de Sax en el inmueble de titularidad municipal Centro Social José Encina.