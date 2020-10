Habrá una inversión superior a los 3 millones de euros para Jaén capital. El Ayuntamiento ha aprobado, este jueves, en pleno municipal el plan de inversiones de la Diputación Provincial de Jaén que conllevará un montante anual 1.052.000 euros por anualidad para tres años, con la posibilidad de que se renueve otro año más. Una sesión plenaria a la que han vuelto las medidas de seguridad más restrictivas en el salón de plenos, donde una buena parte de ediles han tenido que quedarse fuera e iban entrando únicamente para las votaciones de ciertos puntos.

Volviendo al plan de inversiones, la primera anualidad irá dirigida a proyectos como la adecuación del Campo de fútbol de la Victoria con la renovación del césped y el acondicionamiento de vestuarios por 757.000 euros. Así, este espacio deportivo podrá albergar competiciones nacionales en condiciones dignas y se abriría al uso de la ciudadanía. También se propone un proyecto dotado con 300.000 euros para la adecuación de césped del Campo de las Lagunillas donde se celebran otro tipo de competiciones deportivas. Y en 2021, en cumplimiento de una sentencia judicial, el Ayuntamiento de Jaén está obligado a urbanizar los terrenos existentes entre el cementerio y el campo de fútbol.

La oposición ha cargado contra este plan. El líder del PP en la ciudad, Manuel Bonilla, lamentaba que este tipo de inversiones de Diputación solamente lleguen a la capital cuando gobierna el PSOE, y hace referencia a las dificultades que tuvo el PP para acceder a este tipo de ayudas del ente provincial. Cree que "el convenio se queda muy corto" y que habría que poner encima de la mesa una inversión muy superior en base a las características económicas de la capital.

“La realidad es que, todos sabemos, que para que la Diputación vaya a invertir un millón de euros adicionales a los planes provinciales para la capital de Jaén no solo ha sido necesario que el PSOE gobierne en la ciudad sino que además nos lo tienen que quitar de otro sitio. Que es lo que yo decía, lo quito de un sitio y lo poco en otro. Honestamente no me parece, por tanto, una buena decisión”.

Otras prioridades

Desde Adelante Jaén, su portavoz Javier Ureña, denunciaba que el dinero del plan de inversiones de la Diputación se dedique, en su primera anualidad, prácticamente sólo al Campo de la Victoria. Afirmaba que “se limita a poner más césped en la capital” y que debería haber más amplitud de miras. Recuerda que ese dinero se destinaba previamente al parque de bomberos.

“Ver que estas inversiones, que se tratan de atribuir a la Diputación, no deja de ser un montante, una cantidad de dinero con la que anteriormente contaba el Ayuntamiento de Jaén a través de la encomienda de gestión que tenía con respecto al Parque de Bomberos. Por lo tanto, se disfraza en definitiva una inversión de Diputación porque no deja de ser unos ingresos con los que anteriormente ya contaba nuestro Ayuntamiento”.

Desde el grupo municipal de VOX, y casi en la misma línea que Adelante, la portavoz Salud Anguita criticaba la falta de amplitud del convenio. Comparte con el gobierno local la necesidad de un arreglo integral, pero dice no ver claro que se dedique casi todo el presupuesto al campo de la victoria. Pedía el arreglo, por ejemplo, del parking del Hípico que derivaría en inversión para la ciudad. Así como los distintos parques municipales.

“Se va a gastar todo el presupuesto en una actividad, aunque no deja que ser defectuoso conforme está, el estado en el que se encuentra ahora mismo el equipo de fútbol del Real Jaén. Hay que sumar el estado en que nos encontramos ahora mismo en pandemia. Esta noche hay ya unas medidas más restrictivas. Creo que la ciudad necesita ahora mismo arreglos más urgentes que lo que se quiere hacer en el campo de fútbol”.

El concejal del área, el socialista Francisco Lechuga, recordaba a VOX que ya existe un proyecto propio para el Hípico, reconocía que también le parece poco dinero para la ciudad asegurando que es "mucho más de lo que el PP consiguió durante su mandato", también negaba tajantemente que esto tenga que ver con los colores políticos y se defendía del asunto de invertir en el Campo de la Victoria porque, asegura, es un problema endémico que requería de acción municipal. Y acabar, de paso, con la exclusividad del Real Jaén en estas instalaciones deportivas para que así pueda abrirse a la sociedad jiennense.

“Nosotros lo que vamos es a abrirlo para que pueda disfrutarlo cualquier jiennense de la ciudad. Y fundamentalmente, como he dicho anteriormente, los chavales y chavalas, gente joven para que pueda realizar prácticas deportivas en unas condiciones de dignidad. Por eso vamos a hacer unos vestuarios en condiciones. Hemos devuelto el agua potable, porque es una instalación municipal. Nos la hemos encontrado en una situación muy precaria. Fruto de que nadie, nadie, nadie hasta ahora ha puesto una sola solución. Ni el Real Jaén, por supuesto”.

Convenio de Bomberos

En el pleno, entre otros muchos puntos del orden del día, también se aprobaba el convenio de cooperación entre Diputación y Ayuntamiento para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Bomberos y que afectaría a otros 17 municipios aparte de la capital.

Concretamente a los municipios de Albanchez de Mágina, Bedmar-Garcíez, Belmez de la Moraleda, Cambil, Campillo de Arenas, Fuerte del Rey, Huelma, Jimena, La guardia, Cárcheles, Los Villares, Mancha Real, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo, Torres y Villatorres. El parque de Bomberos de Jaén capital cuenta, según fuentes municipales, con una ratio de actuación de más de 2.000 habitantes por bombero por lo que se encuentra a la cabeza en la provincia de Jaén en este aspecto.