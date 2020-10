El PSOE también pide al alcalde que no se ponga medallas ajenas

El PSOE de Peñafiel se ha sumado al discurso de Ciudadanos y ha pedido al alcalde que no se sume méritos que no le corresponden por la llegada de efectivos al cuartel de la Guardia Civil, entre otras actuaciones. Elías Arranz, líder del partido socialista en el consistorio, ha pasado este jueves por la SER y ha criticado tanto estas circunstancias como las faltas de respeto que considera ha vertido en más de una ocasión el primer edil de la villa.

"Para que viniesen más guardias no había que hacer una gestión. Su marcha y la reincorporación pertenece a los traslados, algo que ya me dijo el Subdelegado. Y si el alcalde quiere responsabilizarse de la llegada de los guardias, que se responsabilice también de la pérdida de médicos entonces, porque parece que cuando ocurre algo bueno el responsable es él. Y vemos que ponerse medallas ajenas es bastante frecuente con su parte. Como las obras de la Diputación, o la señalización vertical, cosas que no ha gestionado y que se agencia. Da la sensación de que si no puede deshacerse de lo que ha hecho el anterior equipo de gobierno como las obras de reparación del polideportivo, lo pinta como obra suya. Y esto es una falta de respeto y dignididad que no es digna de su cargo. Da una respuestas en los plenos que están fuera de lugar y con una prepotencia que no es propia de su cargo", asegura.

Preocupación por la Banda de Música

Además, el líder de la oposición se ha mostrado muy preocupado por la situación de la Banda de Música, cuyos integrantes afirma, han empezado a recibir ya ofertas de otras formaciones.

"Es peligroso ver cómo una institución con mucha historia está camino de desaparecer. Peñafiel siempre ha estado relacionada con la música, de hecho ha sido la salida profesional de muchos. Es una pena ver que el actual equipo de gobierno la está dejando morir de inacción, es triste ver cómo ha quedado abandonada. En tres semanas debería haber un concierto, el de Santa Cecilia; tengo claro que no se va a celebrar ni presencialmente aunque se estén realizando actos en otros espacios cerrados, ni en internet. Sus integrantes nos han hecho saber que están recibiendo ofertas de otros pueblos, y nos preocupa que no se saque a concurso o se atrase tanto la oferta de director, y que falte a su palabra el señor Díez. Confío en que pronto tengamos un director", cuenta Arranz.

Además, el edil socialista ha valorado los puntos aprobados en el pleno extraordinario del pasado martes, pidiendo que precisamente estos se retransmitan en internet para hacerlos públicos al no permitirse la entrada de más de tres personas en el salón de plenos por la situación de la pandemia.

La intervención al completo de Elías en nuestro tiempo de Hoy por Hoy puede reproducirse en el siguiente audio.