Los directores de primaria no apoyan la suspensión de la semana de vacaciones

Los directores y directoras de la Comisión Permanente de los centros de Infantil y Primaria manifiestan no haber apoyado la propuesta de la Consejería de Educación de suspender la semana de vacaciones prevista en Cantabria entre el 2 y el 6 de noviembre. A través de un comunicado han explicado que la tarde de ayer, los directores y directoras miembros de la Comisión Permanente en representación del Comité de Directores/as de centros de educación Infantil y Primaria, han sido informados por la Consejería de Educación, de la propuesta de modificación del calendario escolar consistente en la suspensión de la semana no lectiva del 2 al 6 de noviembre. Queremos manifestar que no se ha realizado consulta alguna a los directores/as y que la propuesta no ha sido sometida a votación o aprobación por nuestra parte" ha recaldado la nota que concluye diciendo que "en estos momentos, continuamos a la espera de recibir confirmación oficial con respecto a la medida propuesta".

Por su parte, deesde FAPA Cantabria se recibe con sorpresa la posible decisión de suprimir el periodo de vacaciones escolares de la semana que viene. Así lo ha explicado el secretario, Chema Torre, en una entrevista en la Cadena SER. "Entendemos que puede ser una idea acertada aprovechar este periodo para reforzar una presencialidad que toda la comunidad educativa ha venido defendiendo en los últimos meses y que más adelante pudiera verse restringida. Sin embargo, hay varias cuestiones de esta decisión que nos producen no poca inquietud" ha detallado.

La primera de ellas es la premura con la que se toma esta decisión. Aunque entienden que nos enfrentamos a una "situación extraordinaria", con un escenario que cambia de forma constante y rápida, lo cual hace muy difícil tomar decisiones alejadas de la improvisación. Pero la experiencia de cursos anteriores ya ha dejado claro que las cuestiones educativas son especialmente sensibles para nuestra sociedad, y por ello se hace necesario que cualquier medida de este tipo que se adopte cuente al menos con un mínimo debate y acuerdo dentro de la comunidad educativa, y en este caso no se ha producido.

También les preocupa especialmente, según ha reiterado Torre, cómo puede afectar esta decisión a los escolares al encontrarse con una decisión que les deja sin un descanso con el que ya contaban lo que puede suponer un fuerte desánimo para afrontar todo lo que queda de este duro curso.

Además, a FAPA Cantabria le produce malestar el hecho de que en esta decisión parece tener influencia la idea de limitar con ella la movilidad de las familias durante esta semana para frenar posibles contagios. "Este curso nos está suponiendo un gran esfuerzo de adaptación a las nuevas rutinas de los centros educativos, asumiendo cambios de horarios o recorte de servicios, a lo cual hay que añadir el trabajo que hemos de hacer con nuestros hijos e hijas para que se adapten a esta nueva y difícil situación con la mejor de las sonrisas. Creemos que, en general, hemos cumplido todo ello hasta ahora con buena nota y por lo tanto nos parece muy desacertado que se pueda estar poniendo a las familias en el punto de mira".

Por último, ha concluído Torre, hay que tener en cuenta que, aunque esta decisión puede venir bien a muchas familias que se iban a ver obligadas a dejar a sus hijos e hijas con sus abuelos y abuelas, también habrá otras que ya habían cogido vacaciones para disfrutar de ese tiempo en familia, pese a las restricciones existentes. Esto nos lleva a que medidas así, al final, se valoren desde un punto de vista meramente individual en lugar de educativo, lo cual imposibilita que puedan tener una aceptación social, algo que no sucedería si se tomasen de forma más reflexiva.

Por todo ello, asumiendo la lógica incertidumbre en la que previsiblemente nos vamos a mover durante los próximos meses, exigimos que se adopten las fórmulas necesarias para que decisiones como esta se tomen en los sucesivo con el máximo tiempo posible, así como con al menos un mínimo acuerdo de toda la comunidad educativa.