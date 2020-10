PGE 2021: Cara para La Marina de València y la EMT, cruz para el túnel pasante y la cultura

Este jueves se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de València, aunque de lo que más se ha hablado allí es del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 que presentó ayer el Gobierno, con una coincidencia de todos los partidos que se muestran satisfechos después de que se atiendan dos de las grandes reivindicaciones de la ciudad, esa partida de 38 millones de euros para financiar el transporte metropolitano y sobretodo la condonación de la deuda de La Marina.

Todos los grupos en el Ayuntamiento valoran de manera muy positiva que por fin aparezcan estas partidas. En el caso de la EMT, se podrá ofrecer un mejor servicio público, reconocían el alcalde Joan Ribó y la vicealcaldesa Sandra Gómez, aunque la popular María José Catalá recordaba que València sigue a años luz de lo que reciben en ese concepto Madrid o Barcelona.

Con la condonación de la deuda de casi 400 millones de euros de la Marina con el ICO se pone fin a una herencia envenada que dejó el gobierno del PP, decía la socialista Sandra Gómez, y se podrá avanzar en el proyecto para que la fachada marítima sea un polo de innovación, desarrollo, investigación y cultura.

Indefinición sobre el túnel pasante y canal de acceso

Pero no todo son buenas noticias y también se echan en falta algunas inversiones en infraestructuras. El alcalde Joan Ribó ha querido poner el acento en la escasa concreción sobre el canal de acceso ferroviario. Asegura que no encuentra esa partida en ningún sitio.

Espera que esté en el capítulo de transferencias a ADIF, aunque recuerda que esa partida no aparece regionalizada, no se detalla cuánto dinero irá a cada territorio. A Ribó le preocupa también que el túnel pasante no tenga dotación presupuestaria en 2021.

Según figura, los proyectos comenzarán a redactarse en 2022 y las obras no están previstas al menos hasta 2024, con lo que no llegaremos al límite de 2023, cuando ya que habrá que justificar pagos si queremos recibir financiación de la Unión Europea.

Un asunto, por cierto, en el que coincide con la visión del Partido Popular. Su portavoz, María José Catalá, lamenta que se vuelva a retrasar la inversión. Catalá lamenta que no aparezcan inversiones para el soterramiento de las vías desde Serrería, y que se retrasen las del túnel pasante. Recuerda que en los últimos presupuestos aprobados, los de Montoro que se prorrogan desde 2018, contemplaban que en 2021 la inversión sería de 210 millones.

Pero la socialista Sandra Gómez cree que estas son afirmaciones precipitadas. Las inversiones están, pero hay que saber buscarlas. Según la vicealcaldesa, en el capítulo 8, el de transferencias, aparece una partida de 138 millones de euros para ADIF que será la empresa que se encargue de las obras del canal de acceso y la nueva estación subterránea.

Gómez valoraba también de manera muy positiva las inversiones para mejorar la red de Cercanías y los 24 millones de euros para otras infraestructuras estratégicas del área metropolitana de València, como son las carreteras N-220, la V-21 y la V-30.

Pírrica inversión para la cultura de València

El alcalde Ribó y la popular Catalá también ha coincidido hoy en criticar las escasas inversiones del Estado para la cultura de València, en especial al Palau de les Arts y el Museo de Bellas Artes. El Palau de les Arts recibirá solo menos de un millón de euros, muy lejos de las partidas que se destinará a otros coliseos operísticos, como el Teatro Real de Madrid, que tiene más de 12 millones consignados, el Liceu de Barcelona, contará con más de 21 millones o el Teatro de la Maestranza de Sevilla 2,2 millones.

Una marginación que sufrirá también la segunda pinacoteca de España, el San Pío Quinto, para la cual no se destina ni un euro, cuando, por ejemplo, el Prado tendrá 46 millones de euros. Ribó confía en que esto se pueda solucionar en la tramitación parlamentaria.

Traslación a los presupuestos municipales

Y Fernando Giner de Ciudadanos ha querido aprovechar también para hablar de los presupuestos municipales. Esos que el concejal de Hacienda dijo que serían expansivos a pesar de la crisis y podrían llegar hasta los 910 millones de euros en 2021, 12 más que este año. Giner asegura que la negociación va por buen camino, aunque pide al alcalde Ribó que no la torpedee por cuestiones ideológicas.

El portavoz de la formación naranja recuerda que han fijado unas líneas de trabajo, las mismas del pacto de reconstrucción. Si el equipo de gobierno quiere el voto de Ciudadanos se tendrá que contemplar el cheque escolar universal, el 2,5 por ciento del presupuestos tendrá que ir a ayudas directas a pymes y autónomos, tiene que haber un acuerdo público-privado para fomentar la rehabilitación energética y se deben congelar y bonificar la mayoría de impuestos. La negociación va bien. Giner espera que Ribó no lo eche por tierra por motivos ideológicos.