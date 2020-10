Festival Bucles Danza combina las propuestas presenciales y online

Veinticuatro compañías de la Comunidad Valenciana, 7 nacionales y también internacionales, así como proyectos sociales, talleres de formación, música en directo y proyectos virtuales componen la programación que recorrerá la ciudad de València.

Jueves de jóvenes creadores, danza social y música en directo

Dos creaciones ex profeso de Danza Social serán protagonistas y el punto de partida de la VIII edición del festival, una iniciativa surgida de los resultados de los talleres de creación colectiva. Llevados a cabo por la artista Juana Varela que plantea como concepto el paso del tiempo en el cuerpo de las mujeres, y cómo crecemos en seguridad y madurez. La compañía Moments Art, bajo el patrocinio de Cajamar, tomará el lema ‘’Delirantes’’ para darle un giro a la poética de la paradoja en las palabras, y el tiempo como canalizador de los momentos. Estas dos piezas podrán verse el jueves, a las 18:30 horas, en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

El Ciclo de Jóvenes Creadores continuará con la programación del jueves. La iniciativa se dirige a impulsar la profesionalización de las nuevas generaciones de creadores en danza contemporánea. Las propuestas son piezas de pequeño formato. Rafa Perets inaugurará el ciclo a las 19:30 horas en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), con una reflexión sobre “la búsqueda de lo extraño y la perfección de la rareza”.

La Sala Carme Teatre acogerá a las 20:30 horas la segunda parte de este ciclo. Participarán las compañías: Entretantos, con su pieza Preludio, inspirada en “La siesta de un fauno”; Clandestina, interpretando Synokon, una pieza que muestra la libertad y locura de la juventud; el colectivo Meraki presentará Androginia, una reflexión sobre el misterio, las dislocaciones y la falta de identidad. Por último, Pip In To interpretará la pieza Moon Valley: “los dos protagonistas recorran diferentes escenarios hacia la búsqueda de un lenguaje que ambos conocen muy bien.”

Como en otras ediciones, la música en directo también forma parte del Festival. La Sala Carme Teatre acogerá , a DJ Madnel. Será una selección de música electrónica, principalmente hits de los 80 y 90 que buscará crear un espacio de encuentro social para creadores y asistentes, con el objetivo de entablar contacto y feedback.

Viernes y sábado, danza en el museo, en la calle, y música en directo

La plaza de Santa Cruz, en el barrio de El Carmen, acogerá este viernes, a las 17:30 horas, la actuación del Grupo E21, con la pieza Aki, una reflexión sobre “la persona presente”, y de la compañía Dunatacà, interpretando InCom: “la tecnología nos acerca cuando estamos más lejos, pero paradójicamente, nos aleja cuando estamos al lado”. Dos piezas que inauguran la iniciativa Danza en la calle: actuaciones en diferentes espacios urbanos, transformándolos en un circuito de danza accesible a la ciudadanía.

El sábado está iniciativa continuará a las 17:00 horas en la plaza de Santa Cruz, con la participación de Migro Danza, con su pieza Impolítico en la que “el instinto social guía a los animales a disfrutar en la sociedad de sus semejantes” Charles Darwin. A continuación, la compañía Iker Gómez interpretará El Lago de los cisnes, un juego de cuerpos en el que transitan los bailarines y en los que sin duda todos nos reconoceremos.



Bajo el nombre Danza en el museo, diferentes espacios del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) serán los escenarios de diferentes propuestas que pretenden acercar la danza en su máxima expresión a la sociedad. Este viernes a las 18:30 horas participarán: el colectivo Glovo, con su pieza Em.na en la que hace referencia al hecho de que “todo está en constante movimiento”; el colectivo EnÁmbar Danza, que transmitirá cómo “la fuerza de la gravedad gana” en la pieza Go Out EnÁmbar Danza, y por último, Antes Collado planteará la pregunta ¿Qué podrá salvarse de tal desertización? en su pieza Crisálida.

El sábado, a las 18:30 horas, será el turno para las compañías: La intrusa, que presentará It´s a wrap, seis intérpretes, personajes icónicos de la filmografía de Kubrick infiltrados en la obra seis personajes en busca de autor de Pirandello, una pieza que presenta un ejercicio de retroproyección hacia nuestro futuro como personajes, intérpretes y personas; Otra Danza representará 10 Sonetos, una intervención bailada en torno a los sonetos de Garcilaso de la Vega, y la Jove Companyia Gerard Collins que con la pieza Bood pretende hacernos reflexionar sobre el líquido vital que es la sangre.

Durante la jornada del sábado también se desarrollará el taller Waste a minute, impartido por Cristina Gómez (EnÁmbar Danza), de 10:00 a 14:00 horas en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC). Además, la iniciativa Nanobucles acercará la danza a los más pequeños: a las 11:00 horas en el Centro del Carme Cultura Contemporánea, Dance Explorer ha preparado un taller para crear un espacio seguro; mientras, a las 12:30 horas en la Sala Carme Teatro, La Lola Boreal organizarán una puesta en escena donde el plástico toma el protagonismo con la pieza Marrrr.

El festival concluirá su programación del sábado con el concierto de Tito Ramírez en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) a las 21:00 horas. Uno de los artistas más controvertidos de los últimos años de la escena R&B nacional.

El domingo la danza se acerca al barrio de Nazaret

La segunda edición del taller social Tejiendo cultura en Nazaret llega al mítico barrio de València. Una inmersión dancística y cultural, cuyo objetivo es aproximar la cultura, llevando la danza y las artes escénicas a la sociedad. Será a las 17:30 horas en la Plaza del Santísimo Cristo. Intervendrán las compañías: Fic Ebc Danza, Kobulu Dance Conpany y la compañía de danza española Marea Danza con su preestreno en calle Roda. Además, habrá una muestra de los talleres con niños del barrio a cargo de Merry Leen. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de la ONG El Arca de Nazaret y La Asociación de Vecinos de Nazaret y está respaldada especialmente por el Ayuntamiento de València.

El festival de danza Circuito Bucles nació en 2013 con un marcado formato alternativo. De carácter anual, busca integrar la danza en la sociedad a través de la exhibición de piezas de pequeño formato y duración que se desarrollan en espacios no convencionales. El festival logró en su edición de 2019 una asistencia de más de 5.000 espectadores. Hemos hablado con su directora Isabela Alfaro.