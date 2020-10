"Nunca debería haberse abierto el interior de bares": el lamento de un epidemiólogo ante el aumento del COVID

Usama Bilal es epidemiólogo y trabaja como profesor e investigador de la Universidad Drexel, en Philadelphia. Durante la primera ola formó parte del comité de expertos que asesoraban al Gobierno asturiano en la desescalada. Bilal ha conisderado que el toque de queda en Asturias "debería ser un poco más duro y aplicar otras restricciones. Por ejemplo, el cierre del interiror de los locales de ocio. De hecho, nunca deberían haber abierto".

Es una de las cartas que cree que puede jugar el Principado antes de volver a un confinamiento como el del pasado mes de marzo. También ha apuntado que "en verano tenían que haberse adoptado una serie de medidas y algunos países con peor clima que Asturias lo hicieron": Sobre los gimnasios aunque el uso de la mascarilla en todos los puntos ha llegado "tarde" lo ve positivo y pone también el foco en las reuniones familiares. "Aquí solo queda seguir insistiendo a la población que no se ven en en interiores salvo que sean convivientes. Si no hay otra fórmula, que sea con mascarilla o esperar unos meses".

En el lado positivo ha explicado que "Asturias ha hecho un rastreo excepcional, mucho mejor que otros lugares de España", aunque ha pedido no relajarse ya que "tiene una población muy envejecida. Asturias lo ha hecho mejor que otros sitios y para mi sigue siendo un ejemplo pero se tienen que hacer más en aspectos relacionados con el economía y la dministración".

¿Se corrió demasiado en la desescalada nacional? Bilal cree que sí pero, a la vez, ha recordado que "la economía no daba para más. Era imposible seguir manteniendo todo cerrado. La desescalada tenía que haber sido más selectiva. En Philadelphia no se abrio el interior de bares y restaurantes al 20% hasta principios de septiembre. La economía asturiana, en particular, depende mucho de la hostelería. La infraestructura económica ha jugado en contra de nuestra salud pública".

En cuanto a los meses que vienen por delante, ha recordado que el clima asturiano "no favorece pero tampoco es un lugar doonde haga especialmente frío. Un problema que podemos tener es que puede colapsar la Atención Primaria si no lo planificamos bien. Con las gripes o los catarros habrá que tener cuidado porque son muy difíciles de diferenciar del COVID-19".

Una última reflexión la deja para la recomendación surgida hace unos días sobre la posibilidad de potenciar las fiestas COVID para jóvenes y así obtener la inmunidad. "Es una barbaridad porque lo que va hacer es aumentar la incidencia y va afectar a mayores, al cierre de colegios... Tampco sabemos si esa inmunidad va ser duradera porque no nos ha dado tiempo a analizarlo. Es correr riesgo sin beneficios", ha concluido.