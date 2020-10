La confusió entre dues Amèlies de Calella

A Calella hi ha com a mínim dues Amèlies d'entre 3 i 4 anys. I aquest nom, menys comú que Carla o Martina, va provocar aquest dimecres una confusió surrealista. Els Mossos han enviat el cas al jutjat i han denunciat l'escola per presumpta negligència i al pare per intent de sostracció de menors, però no per haver-se endut la nena equivocada, sinó perquè el 24 de setembre li van canviar el règim de visites de la seva filla i ja només la podia veure els dissabtes durant una hora i acompanyat.

Un pare de 53 anys que viu a Tordera i que feia 18 mesos que no veia la seva filla va anar-la a buscar a l'escola dimecres a les 4 de la tarda saltant-se el nou règim de visites dictat pel jutjat d'instrucció número 6 d'Arenys de Mar. Desorientat pel pas del temps, va acudir primer a l'escola bressol, que acollia la nena quan era més petita. Allà, estranyats, li van explicar que la seva filla ja havia saltat a l'escola dels grans. Just al costat de la llar hi ha l'Escola El Far. L'home, que tenia escassa informació, va imaginar que la trobaria allà. Es va presentar demanant per l'Amèlia de P3 i el centre li va entregar la criatura sense mostrar cap autorització. La seva filla va a una altra escola.

Li van donar una nena més aviat tímida amb els cabells rinxolats com la seva Amèlia però que no era ella. Ell feia molt que no la veia, s'havia fet més gran i ja no la coneixia. Per tant, segons fonts policials, no va pensar en cap moment que s'hagués equivocat i la nena tampoc va dir res. La va fer pujar al seu cotxe i se la va endur cap a Tordera, on ell viu.

A l'Escola li havien entregat una altra Amèlia, filla d'una pares que a dos quarts de 5 de la tarda quan van anar a buscar la seva filla van tenir un ensurt bestial. Els van explicar que la nena ja no era al centre perquè l'havia vingut a buscar un home gran vestit de fosc i amb una cua.

Els pares, alarmats, van acudir immediatament a la Comissaria de la Policia Local de Calella. Es van posar en contacre amb els Mossos i van engegar un dispositiu per trobar-la. Van recollir diversos testimonis i van aconseguir saber la matrícula i el model de cotxe del desconegut que l'havia anat a buscar a l'escola. Van descobrir que el titular del vehicle era una veí de Tordera i van alertar la Policia Local d'allà. Un agent fora de servei va trobar el cotxe aparcat al costat d'un Garden a la carrerera de Fogars. Va alertar els Mossos i van anar-hi immediatament.

En paral·lel, la Unitat d'Investigació d'Arenys ja havia aconseguir localitzar el telèfon de l'amo del cotxe. El van trucar i l'home, sorprès, no entenia res del que li deien. Li van demanar que revisés la motxilla de la nena i comprovés que no era la seva filla, sinó una altra Amèlia amb uns altres cognoms.

La policia va trobar l'home i la nena dins del cotxe esperant. Ell estava col·lapsat per l'error i la nena sana i estàlvia. Els Mossos la van dur de seguida a la Comissaria de Districte de Pineda de Mar i es va retrobar amb els pares cap a dos quarts de 7 de la tarda, després d'una tarda de pànic i angoixa.

L'equip directiu de l'Escola s'ha reunit avui per parlar d'aquesta confusió i de quins protocols van fallar. Educació, a través de la Inspecció, també ha obert una investigació interna per esbrinar què va passar i com va actuar el centre.