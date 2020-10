La Policía Nacional advierte de nuevos intentos de estafa a empresas aprovechando la pandemia

La Policía Nacional advierte al tejido empresarial de nuestra comarca de la proliferación de determinados intentos de estafa, algunos de ellos vinculados a la pandemia. A través de un escrito remitido a las asociaciones empresariales, que estas han difundido entre sus asociados, explican varia modalidades de estafa que aprovechan la mayor utilización de las comunicaciones telemáticas durante esta temporada. En varias de ellas el delincuente recopila datos de la empresa, en algunos casos incluidas claves informáticas, que les permite hacerse pasar por un directivo de la firma o un cliente o proveedor. De esta forma, ofreciendo profusión de datos que pueden ser reales, pide el pago urgente de un suministro o la realización de una transferencia a una cuenta determinada. Una de las técnicas más habituales es que el estafador se haga pasar por personal de una empresa de paquetería o mensajería que cuenta que tiene un envío muy importante para el negocio que tiene que entregar previo pago de su importe.

La Policía explica que en este tipo de estafa es frecuente que el empleado se vea presionado por quien le ordena el pago. En ocasiones le indica que ya ha hablado con su jefe para que realice el pago, circunstancia que no puede verificar en ese momento y más aun si elpago se le exige conurgencia. Si el estafador se hace pasar por un directivo, puede incluso amenazarle con su empleo si cuestiona la orden.

Otra de las estafas detectadas es la introducción de algún tipo de virus en el sistema informático que roba los datos o secuestra todo su funcionamiento y por cuyo rescate se piden determinadas cantidades. En otros casos estos virus permiten desviar transferencias bancarias en curso desde un ordenador a otra cuenta distinta a la que originalmente debía ser destinada. Según informa la policía Nacional esta misma semana dos empresas de la provincia ya se han visto afectadas por alguna de las modalidades de estas estafas, cuyo importe ha oscilado entre 1.850 y 2.800 euros.

Desde la Comisaría de Aranda ya han recibido varias consultas de empresas que han detectado estos intentos, incluso en algunos casos con la estafa consumada. El delegado de Participación Ciudadana de la comisaría arandina, Jesús Blanco considera que actuar con prudencia ante cualquier sospecha o duda que surja en estas situaciones es una de las principales medidas de protección frente a estas estafas. “Lo importante es no ponerse nervioso y fijarse en los pequeños detalles. Los correos falsos suelen tener fallos, aunque sean nimios: el logotipo no es exacto o la redacción no es la misma que la habitual, incluso la cuenta bancaria que se proporciona no tiene nada que ver con la que se utiliza habitualmente. Si se detectan estos detalles es el momento de paralizar cualquier pago y verificarlo antes”. Blanco también insiste en no abrir y mucho menos pinchar en los adjuntos o enlaces de correos con direcciones o remitentes sospechosos y eliminarlos directamente.

Pese a las dificultades que plantean los delitos que se basan en el empleo de tecnologías desde la Comisaría de Aranda recomiendan a las víctimas de estas estafas que se denuncien ya que es la única forma de que puedan investigarse e incluso llegar a resolverse con la detención de sus responsables como ya ha ocurrido Aranda con una estafa telefónica que cobró falsamente varios recibos de la luz amenanzadon con cortar el suminsitro a una empresa.

Por otra parte continúan también los intentos de estafa a empresas o instituciones relacionados con el cobro de productos sanitarios o higiénicos de protección contra la pandemia que una vez abonados nunca llegan a recibirse.

Para prevenir que los estafadores consigan su propósito la Policía Nacional ha difundido los siguientes consejos

•DESCONFÍE de quienes, haciéndose pasar por profesionales enmateria de sanidad, pretendan realizar una inspección en susestablecimientos o en sus centros de trabajo.

•RECELE de quienes, alegando pertenecer a la Administración,quieran imponerles la venta de material sanitario o la instalaciónde cualquier instrumento o dispositivo destinado a combatir elCovid-19, en sus empresas.

•ACTÚE CON PRUDENCIA al proporcionar datos personales obancarios, a través del teléfono, el correo electrónico o cualquierotro medio. COMPRUEBE el destinatario de los mismos.

•NO ABRA la puerta de su domicilio a personas que se presentenen el mismo para realizar supuestas desinfecciones en suvivienda.

•TENGA PRECAUCIÓNconquienes se les acerquen en la víapública solicitando su firma para fines solidarios. Mantenga suspertenencias bajo control. Si sospecha que ha podido ser víctima de alguna de las situacionesanteriores o cualquier otra de similares características, comuníqueloa la POLICÍA NACIONAL.