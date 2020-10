Ziganda: "Estamos expuestos a los resultados y no sabemos hasta cuándo dura esa paciencia"

Ganar empieza a ser una obligación, y eso es algo que sabe bien el técnico del Real Oviedo José Ángel Ziganda. Cuando la temporada pasada se hizo cargo del equipo, la situación en la tabla era la peor en años y el descenso parecía ser más real que nunca. En aquél momento tomó las riendas del equipo y logró incluso números de ascenso directo a Primera División, algo que le permitió salvar al equipo a falta de una jornada.

Ahora la situación tiene diferencias, muchas, pero los azules saben que siendo antepenúltimos y con solo una victoria están obligados a ganar sí o sí para abandonar la zona bajar y poner fin al clima de nerviosismo que se empieza a respirar. "Queda mucho, hay tiempo para todo", repite un Ziganda en los últimos días que aunque tiene razón... comienza a ver que necesita cuanto antes un golpe de efecto que vuelva a enganchar a la gente.

Escucha la rueda de prensa de José Ángel Ziganda.

"El vestuario yo creo que está bien. El ánimo se tiene que demostrar en el campo y allí la actitud fue admirable. Cómo salió al campo y como sometió al Logroñés en 11 contra 11... el equipo está animado y con ganas de revertir la situación", comentó en primer lugar.

"Nunca he hablado de los árbitros y nos tenemos que centrar en lo nuestro. En estas situaciones que son de percepciones muy personales, no nos está saliendo cara. Ni me influye, ni me compete, ni es mi terreno. Lo mio es entrenar y dar al equipo las herramientas para disputar los partidos", comentó sobre las actuaciones arbitrales.

"Confían en el trabajo y dan muestras de serenidad y el apoyo a mi persona. Sabemos que estamos expuestos a los resultados y no sabemos hasta cuándo dura esa paciencia, es cierto, pero solo pensamos en Las Palmas. La gente del club nos transmite confianza y que los resultados se darán. Se nos está complicando demasiado en situaciones puntuales, todos tenemos la sensación de que podríamos tener más puntos", añadió sobre su situación actual.

"No tengo problema en reconocer que tenemos buenos patrones en defensa, pero cometemos errores individuales muy graves que nos penalizan mucho. La temporada pasa casi no cometidos pero este año nos está costando. Tenemos saber convivir con el acierto y el error", afirmó sobre los últimos goles encajados.

Además el técnico fue preguntado por los escasos minutos de Riki o Mujica: "Para mi todos son iguales y pongo a los mejor preparados, con más confianza. Todos son iguales. Blanco participará más y el resto lo iremos viendo poco a poco. Aquí juega quien considero oportuno".

El Real Oviedo visita mañana a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que marcha octavo y a solo un punto de la fase de ascenso a la Primera División. Rival complicado al que se medirán a las 18:15 horas y que contaremos en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias desde las 17:45 horas.