Desde el pasado fin de semana es obligatorio el uso de mascarillas para hacer deporte en Andalucía. siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Un cambio sustancial a la hora de hacer deporte ya que la mascarilla puede ser incómoda.

En SER Corredor abordábamos esta nueva forma de hacer deporte con el Doctor y triatleta Luis Miguel Torres. Torres, especialista en COVID-19 afirmaba que "lo primero es cumplir las normas. la mascarilla no es más que un remedio para solventar la distancia con otras personas. Puede ser incómodo, angustioso o bajar los ritmos, pero si puedes correr solo lo ideal es correr solo y elegir una franja horaria donde no tengamos gente a nuestro alrededor y en espacios ventilados". En caso de que no sea posible correr solos el consejo es claro: "Si corremos con mascarilla hay que correr al menos un minuto más lento de nuestro ritmo habitual de entreno. Los atletas tienen que ser conscientes que no hay competiciones y solo tienen que mantener el estado aeróbico, perderemos velocidad y potencia, pero no tenemos que buscar hacer series". .

El Doctor Torres mandaba también este mensaje a la sociedad y a los corredores que siempre han sido ejemplo de comportamiento: "Hay que tomar conciencia que estamos en una situación preocupante", y avisaba de que "la meteorología también es importante. Si corremos un día sin viento el virus puede quedar en el aire durante mucho más tiempo".