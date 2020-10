La UJI ofrecerá más de 60 representaciones en el marco de la Mostra d'Arts Escèniques Reclam 2020

La Universitat Jaume l, a través del Servicio de Actividades Socioculturales, y con la colaboración de la Diputación de Castellón, las concejalías de Cultura de los Ayuntamientos de Almazora, Benicarló, Benicasim, Betxí, Burriana, Castelló de la Plana, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Oropesa del Mar, la Fundación Caixa Castelló, y el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), ha presentado la XXVIII edición de la Mostra d’Arts Escèniques Reclam, que se desarrollará desde el 30 de octubre al 6 de diciembre de 2020 en un total de 10 municipios de la provincia de Castellón.

La presentación de esta nueva edición ha tenido lugar en el Paranimf y ha contado con la presencia de la vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales, Carmen Lázaro; la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, Verónica Ruiz; el coordinador la Mostra, Antoni Valesa, así como representantes de los municipios que participan en el Reclam.

En el acto de presentación se ha inaugurado la exposición Recreativos Federico en la sala polivalente del Paranimf dando inicio así a la Mostra, una original e imaginativa instalación a modo de salón recreativo creada por Álex Peña en la que se combinan premios, música, vídeo e interacción a través de siete máquinas expendedoras y de juego que tienen como eje central el imaginario de Federico García Lorca.

Carmen Lázaro ha destacado en el acto la importancia de seguir haciendo cultura en este complicado 2020. «Decía el mismo Federico García Lorca que ‘el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana’, necesario será que en esta edición del Reclam la humanización de la poesía sea un revulsivo para no parar la cultura». En esta línea, ha señalado que «con las medidas de seguridad que se toman durante cada acto cultural y el excelente comportamiento del público, tenemos que conseguir que lo que nos hace humanos no deje de hacerlo, continuemos haciendo cultura».

Por su parte, el coordinador de la Mostra ha explicado que esta edición del Reclam, marcada por su compromiso con la cultura segura, contará con más de 60 representaciones de temática variada que incluirán teatro, espectáculos de danza contemporánea, propuestas musicales o circo, destacando el esfuerzo que se ha hecho para organizar «una jugosa programación conscientes de que el arte y la cultura benefician seriamente la salud y, en estos momentos, necesitamos más salud que nunca». En este sentido, Valesa ha señalado que cada sede ha diseñado una programación ajustada a sus espacios y posibilidades y, además, se ha dado cabida a los eventos suspendidos a causa de la situación sanitaria generada por la COVID-19.

La XXVIII edición de la Mostra d’Arts Escèniques Reclam estará como siempre caracterizada por una marcada vertiente social y crítica que invita al público a la reflexión. «Queremos que el público disfrute de las experiencias escénicas que les proponemos y que su relación con la cultura vaya más allá de la representación, que se lleven en su interior reflexiones que les reconforten a la hora de entender nuestro entorno», señala Valesa.

Así, contará con propuestas relacionadas con la memoria histórica como Vidas Enterradas, a partir del programa de reportajes de la Cadena SER que da voz a víctimas borradas y silenciadas por el franquismo, o MAUTHAUSEN. La voz de mi abuelo, espectáculo que quiere transmitir el testimonio de un superviviente del campo de concentración nazi. También habrá espacio para el feminismo con Feminismo para torpes, una obra que en clave de humor que cuestiona la sociedad patriarcal o Yo, Púb(l)ica, sobre las cualidades que tiene que tener una buena artista de circo en un contexto heteronormativo y patriarcal.

La vertiente crítica sobre el contexto social y político de España vendrá de la mano de Sueños y visiones de Rodrigo Rato, una propuesta en la que se aborda el disparatado crecimiento del país y su evolución posterior a través del personaje que da título a la obra desde la infancia hasta la caída de Bankia. En esta línea, el Reclam también ofrecerá las representaciones Curva España, una metáfora de la vertebración del estado español en los siglos XIX y XX en paralelo a la construcción de las líneas del ferrocarril o Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, un espectáculo vital y cargado de juventud y humor en el que las nuevas generaciones dan su visión sobre la dictadura en España.

Cabe destacar en la programación las funciones de Héctor Alterio y Emilio Gutiérrez Caba, que tendrán lugar en el Museu de Belles Arts, un espacio que se ha incorporado en esta edición; la representación de El rey Lear de Atalaya teatro en el Paranimf con la actriz Carmen Gallardo interpretando con la fuerza que la caracteriza el papel del rey, o ¡¡¡Por todos los dioses!!! interpretada por Fernando Cayo.

La danza también tendrá protagonismo en esta edición con “Estos días azules...”, una producción sobre la vida y obra de Antonio Machado; A-normal o la oveja errante, un ejercicio de reflexión sobre el inconformismo social, la diversidad y la anormalidad; SÈNIA, una creación que aborda el tema de les personas migrantes y la burocracia como herramienta de violencia institucional; Mou Dansa ‘#OutFit’ sobre el deseo voraz por la ropa; Anónimas, un espectáculo de danza urbana con tacones que anima al crecimiento personal, i Nina, una propuesta de danza y teatro sobre el poder de uno mismo para cambiar el color del mundo.

Así mismo, la Mostra de este año incluirá cinco espectáculos musicales: Concert per a bebés, que mostrará a los más pequeños cómo disfrutar de la música; Quema la memoria, en el que la ilustradora Paula Bonet llevará su arte a los escenarios acompañada de The New Raemon; la presentación del primer disco de la cantante cordobesa María José Llergo titulado Sanación; un Concert de campanes a cargo de Llorenç Barber con motivo del 75 aniversario de la reconstrucción del campanario de Burriana i Concert a vuit mans: Dadà és back, un concierto poético a cargo de un cuarteto dadaísta que ofrece una experiencia de inmersión en el surrealismo.

El Reclam también contará como novedad con tres propuestas artísticas online bajo el título El més petit als núvols que incluirá las representaciones para todos los públicos Cuc, L’horitzó de Latung La La, i Expandint la jungla, previa inscripción.

El espectáculo familiar Express, de la compañía Faltan7, será el que dará inicio a la programación el 30 de octubre en el Paranimf, una propuesta de malabares, acrobacias y equilibrios para toda la familia galardonada con el premio Feten 2019 de mejor espectáculo de calle.

La XXVIII edición de la Mostra d’Arts Escèniques Reclam se cerrará el día 6 de diciembre en Benicasim con el espectáculo Maestrissimo (Pagagnini 2), de la compañía Yllana, una propuesta a medio camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época en el que se muestran las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerda en un periodo indeterminado entre los siglos XVII y XVIII.