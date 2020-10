Ondara subirá la tasa de basura, después de 16 años sin actualizarla

Después de 16 años sin actualizarla, el Ayuntamiento de Ondara ha aprobado una subida de la tasa de basura, para el año que viene.

En el pleno, celebrado ayer por la tarde, el equipo de gobierno (PSPV- Compromís) sacaba adelante la modificación provisional de la ordenanza de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Los dos grupos de la oposición, PP y Cs votaron en contra.

De esta forma, la tasa de basura sube un 25%, en 2021, fijándose la cuota de las viviendas residenciales en 112,5 euros (frente a los 90 euros actuales). Este porcentaje se aplicará proporcionalmente al resto de inmuebles que son objeto del pago de la tasa (comercios, restauración, etc).

A pesar del incremento, no permitirá alcanzar la autofinanciación del servicio, y por lo tanto, la diferencia seguirá siendo asumida por el Ayuntamiento de Ondara.

De hecho, según se indica en el técnico - económico del área de Intervención, la subida debería ser de un 33%, (tasa de 119,92 euros) para que el servicio lograra autofinanciarse al 100%.

Pero desde el equipo de gobierno se ha optado por no realizar esa subida y aplicar una más atenuada para no afectar a las familias, de forma que con la subida se sufragará el 95,2% del servicio, según explicaba el concejal delegado de SINMA, Francesc Giner.

El edil, además, anunciaban que se aprobarán ayudas y bonificaciones en la tasa (que estarán contempladas en los Presupuestos Municipales de 2021) para los colectivos más vulnerables.

Precisamente, el alcalde ondarense, José Ramiro incidía en este hecho. En 2021 se aplicarán bonificaciones para las personas que lo necesiten; y que, además, en la modificación presupuestaria del próximo mes de noviembre, se aprobará la devolución de parte de la tasa de 2020 a bares y restaurantes, dentro del Plan de Reactivación Económica Local. Asimismo, recordaba que SUMA ofrece la posibilidad de fraccionar el pago de la tasa en 6 meses, para aquellos que prefieran no abonarlo en un pago anual.

Entre los motivos argumentados por el ejecutivo local para actualizar esta tasa, se indicaba que esta no ha subido en Ondara desde hace 16 años. apuntando que hace ya años que la tasa ha quedado infravalorada y con su pago no se asume lo que cuesta el servicio realmente.

Oposición

El portavoz del grupo municipal del PP, Álex Hernández calificaba esta subida como “una medida abusiva e innecesaria”. Asimismo, Hernández recordó que en 2015, cuando gobernaba el PP, su coste era muy inferior (180.000 euros menos) y ofrecían el mismo servicio a sus vecinos. También anunciaba que su grupo estudiará la impugnación de este punto.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Joan Costa, expresó el “no rotundo” de su grupo a la subida de la tasa, y preguntó por qué no hicieron la subida en 2015 cuando entraron al gobierno. También dijo que no les parecía ética la subida en estos momentos de pandemia, y remarcó por qué no se usa el “colchón” económico que tiene el Ayuntamiento para pagar la subida de la basura, puesto que en septiembre se anunció que Ondara había cancelado todos sus préstamos.