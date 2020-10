Suspenden el acto especial de las Fallas de Gandia del sábado 31 de octubre

La Federació de Falles de Gandia suspende el acto de homenaje a todos sus representantes que tenía previsto celebrar, con todas las medidas de seguridad posibles, el sábado 31 de octubre en el Museu Faller y que tenía que ser retransmitido en directo por Telesafor.

Desde la Federació de Falles se ha emitido un comunicado a tan solo 24 horas del acto en el que se explican las razones de esta decisión. El comunicado lleva por título "No hay nada que esté por encima de las personas" y en el documento se especifican hasta 18 puntos, que pueden leer al final de esta noticia.

Según informan desde la Federació de Falles la convocatoria del acto se hizo hace 15 días mirando con lupa la situación sanitaria y consultando a la administración municipal. Se repensó el acto y adaptó con la declaración del estado de alarma y el toque de queda, pero en el mediodía, de este viernes 30 de octubre, el presidente de la Federació de Falles, Telmo Gadea, ha recibido un informe por parte del Ayuntamiento de Gandia en el que se indicaba "que el acto no está permitido según la nueva normativa aplicable".

Desde Falles de Gandia acatan el informe no obstante han expresado su decepción la orden pero como se puede



Comunicado de la Federació de Falles de Gandia

No hi ha res que estiga per damunt de la salut de les persones

1) Des de l'anul·lació de les falles en març de 2020, el món faller de Gandia, com no podia ser d'altra manera, ha acatat la situació tot i el profund pesar que suposa. Cal destacar que el col·lectiu ha donat un exemple de comportament en aquests darrers set mesos, ja que la incidència de la Covid-19 en el mateix ha estat pràcticament nul·la, i l'activitat fallera s'ha reduït totalment zero.

2) La Federació de Falles va estimar convenient, sempre amb la premissa que no hi ha res que siga més important que la salut, recobrar progressivament l'activitat festiva després del començament del curs escolar. Aquest moment, mitjans de setembre, pareixia un focus probable de contagis després de la tornada a les aules de xiquets i xiquetes. Afortunadament, no va ser així.

3) Després d'aquest pas, la Federació de Falles es va adreçar a l'Ajuntament de Gandia per començar a introduir les falles dins de l'agenda social i cultural. D'acord mutu, es va pensar a mirar a les dates de finals de novembre, coincidint amb la festivitat de la UNESCO (falles, patrimoni immaterial de la humanitat).

4) La situació de la Comunitat Valenciana, i en la Safor particularment, pareixia que era esperançadora en comparació amb altres zones de l'estat. Així, per exemple, en roda de premsa del passat dijous 15 d'octubre, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, va anunciar que "estamos observando una cierta estabilización en la tendencia nacional" de contagios de covid-19 i va apostar perquè "podríamos estar en la fase de estabilización previa a un posible descenso". Aquestes declaracions i la millor situació local respecte a altres territori, va alenar a la Federació de Falles preparar el primer acte des de l'ajornament de la festa el passat mes de març, això sí, al Museu Faller amb control d'aforament i mesures de seguretat.

5) El dissabte 17 d'octubre la FdF va fer públic la realització d'un primer acte: "Les falles 2021: cap a una nova normalitat". Un esdeveniment a porta tancada, amb un control d'aforament estricte, que no arribava a les 100 persones (organització + públic), amb una observació absoluta de les normes sanitàries, i retransmés per Tele Safor. Un acte dins de les condicions legals establertes en la normativa vigent de la GVA, en aquell moment. Un acte anàleg a "anar al cinema o al teatre". No es tractava d'un ACTE FESTIU: no hi hauria música, ni menjar ni beguda, ni crida a la festa etc. Es tractava d'un ACTE TRADICIONAL a porta tancada: una escenificació de la tradició fallera, des de l'escenari del Museu. Un acte on el públic era format per reines, presidents i presidentes de les falles, que juntament amb Falleres Majors i corts d'honor, rebrien un merescut homenatge. L'empresa Moll Autos, patrocinaria aquest moment.

6) L'acte es va avisar en sols 15 dies d'antelació sabedors, i així ho hem manifestat, que la situació podria canviar radicalment en hores. El pensament de la Federació de Falles és que no és moment de pensar a llarg termini: la vida ha canviat en eixe sentit per a tots (vacances, oci, treball, família...) És preferible anar dia a dia, pas a pas, i valorar en el moment exacte la situació.

7) Aquest acte tenia una intenció triple: tornar a l'activitat fallera, moure l'activitat econòmica dels negocis relacionats amb la falla, i demostrar a la societat de Gandia que és possible la celebració d'esdeveniments amb totes les garanties i sense posar en perill ni als assistents al mateix, ni a la resta de persones. Per a la celebració s'havia realitzat un pla de contingència: el més sever i exigent que es podria desenvolupar. No anàvem a posar a cap persona en perill ni a córrer cap risc.

8) En poc menys de 7 dies la situació ha canviat, cosa que demostra la impossibilitat de cap programació, ni a curt, ni a llarg termini. L'estat d'alarma torna per segona vegada i causa -segurament d'una manera justificada - un dol important al nostre sector.

9) Una vegada consultada la idoneïtat de la realització de l'acte amb l'ajuntament de Gandia, i amb juristes independents que interpretaren les normes vigents aleshores, es acordar continuar amb l'acte programat, ja que no incomplia cap de les normes decretades. Es va modificar l'horari previst per tal de complir amb el toc de queda.

10) Tant l'administració local, com altres associacions i moviments, han desenvolupat la seua activitat en les últimes hores. Aquests actes ja conclosos, i la seua afluència de públic i condicions, es poden consultar en mitjans i xarxes de comunicació, ja que han estat publicitats.

11) No tenim notícia que cap establiment estiga, en Gandia, tancant: la cultura no s'ha parat, i cinemes, teatre, sales d'exposicions, casa de cultura, instal·lacions esportives, etc. romanen obertes a hores de la publicació d'aquest comunicat.

12) A les 15.13 hores de hui divendres 30 d'octubre, a escasses 24 hores del començament de l'acte, el president de la Federació de Falles, ha rebut un informe detallat per part de la lletrada titular de l'ajuntament de Gandia, on s'indica que l'acte en qüestió NO ESTÀ PERMÉS, segons la nova normativa aplicable.

12) No pretén la FdF ser allò que no és. Tampoc jugar a saber el que no sabem. Però el Museu Faller NO és una seu festiva. NO està estipulat com a tal. Posseeix una llicència d'obertura com el que és, i per tant, interpretem que és anàloga a altres sales culturals. Respecte a l'aforament i el que desenvolupa la norma al respecte, aquest acte estava pensat amb un aforament de 25% total del teatre. Molt menys que el que s'utilitza en diferents instal·lacions culturals.

13) Donat que no som juristes, i que partim sempre del respecte als altres, no ens resta sinó ACATAR allò que indica l'informe i per tant suspendre l'acte previst.

14) La intenció de la FdF és que aquesta suspensió siga temporal i es puga reprendre l'esdeveniment, com més aviat millor, quan la situació i la norma ho possibilite.

15) No està en l'esperit de les falles, posar a ningú en perill. No paga la pena, ni per les falles ni per res més. Però crida poderosament l'atenció la celebració de certs esdeveniments, i les seues condicions, mentre que el nostre, amprat per un pla exigent de contingència, s'ha vist com una amenaça.

16) El fet de "poder" legalment fer l'acte, no és estrictament el mateix que "deure" fer l'acte. La situació ha esdevingut negativa, i ningú és el culpable. Pot ser no "devíem" fer l'acte. Però els qui han de donar exemple... no són les falles. Les falles porten 8 mesos absolutament parades: ja han donat exemple del que és parar completament la seua activitat. Estan simplement cercant un moment per a ressorgir, a poc a poc, i amb responsabilitat.

17) És important no deixar morir la cultura i donar-li suport. Sense cap tipus d'ambigüitat: poesia, teatre, música, cinema, fotografia, gastronomia... tot. Però almenys, podrem també defensar que no desapareguen ni els costums, ni les tradicions, ni la festa. Perquè un poble és més ric com més rica és la seua cultura. També la «cultura popular». També els negocis que depenen d'ella.

17) Demanem a tots els implicats en l'organització la nostra sincera disculpa amb l'esperança de poder a tornar a comptar amb tots ells ben aviat.

18) Queda desconvocat l'acte per al 31 d'octubre, fins un nou moment.