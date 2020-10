Una mujer denuncia a un gimnasio por transfobia al querer inscribirla como hombre

Anna Elisa se había apuntado al gimnasio Fitness Park de Alcorcón el 12 de octubre y al día siguiente decidió ir a su primera clase para hacer un poco de cardio. La monitora quería hacerle una ficha y después de varias preguntas le dijo "bueno lo único que no te puedo poner mujer, te tengo que poner hombre. Le pregunté el motivo y me dijo que aunque yo me estuviese hormonando mi cuerpo es el de un hombre", recuerda Anna.

Ella se quedó en shock. Pero su nerviosismo fue en aumento cuando esa profesora insistió en su discurso. "Me preguntó por mis operaciones. Me quedé perpleja y le dije que creía que estaba haciendo preguntas muy personales que no tenían nada que ver. Empecé a recoger mis cosas porque me estaba dando un ataque de ansiedad horrible. Ella me decía que había tratado a gente como yo y que conocía mucho sobre el tema y que lo estaba haciendo de la mejor manera posible", cuenta Anna Elisa.

Ese cuestionamiento que le estaba haciendo la monitora en presencia de más gente que había en el gimnasio le hizo sentir a Anna "me estaba haciendo sentir una mierda, me estaba haciendo sentir fatal. Me vino además a la cabeza toda la lucha que he tenido que hacer para cambiar el género en el DNI y para mí fue como ¿me está tocando vivir esto?".

Anna ha puesto dos denuncias, una ante la oficina de consumo y otra ante la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, que ya está estudiando los hechos, en las que solicita la aplicación de la Ley 2/2016 de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

Desde la Plataforma Trans, que ha atendido a Anna, subrayan que en esta caso se han producido "actos de vejación y humillación" contrarios a la Ley para la protección de las personas trans de la Comunidad de Madrid y a la Ley Orgánica 3/2007 de 15 de marzo para el cambio registral de personas transexuales. Su presidenta, Mar Cambrollé, explica que lo que sucede es que "hay un vacío legal y lo que hace falta ya es la aprobación urgente de una ley trans de ámbito estatal que nos garantice el acceso en igualdad de condiciones a todos los servicios que tiene el Estado, empleo, educación, el deporte y también una ley que nos proteja de la discriminación".

Anna, que ha tenido que recibir apoyo psicosocial del Servicio de Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid, quiere hablar de lo sucedido precisamente para acabar con la invisibilidad que sufren las personas trans.

Desde el gimnasio Fitness Park de Alcorcón aseguran que no permiten ningún tipo de discriminación, que la monitora hace dos semanas que no trabaja en el centro y que han cambiado el protocolo para no preguntarle a nadie si es hombre o mujer.