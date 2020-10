López Mesa reconoce que es lamentable que se retrasen diagnósticos y tratamientos por el Covid

El Gerente de Asistencia Sanitaria en Palencia, Juan López Mesa, ha lamentado que se produzcan retrasos en diagnósticos y tratamientos por la incidencia del Covid, pero asegura que el sistema que se está aplicando en atención primaria, en medio de una pandemia, no es algo que haya inventado la Junta de Castilla y León sino que responde a las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades Europeo y el de Estados Unidos.

Reconoce que estas circunstancias pueden llevar a que personas con patologías "tiempo dependientes" como infartos o accidentes vasculares cerebrales y patologías tumorales, vean retrasado su diagnóstico o tratamiento, lo que califica de "absolutamente lamentable".

A pesar de todo, aseguran que los pacientes oncológicos han seguido recibiendo los tratamientos correspondientes sin ninguna demora en las intervenciones quirúrgicas en este tipo de casos y manteniéndose las terapias de quimioterapia con funcionamiento al 100% del Hospital de Día Onco-Hematológico.

Unas declaraciones que se han producido tras la reunión del Consejo de Salud del Area de Palencia, donde se ha informado sobre la actividad asistencial como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Entre los datos destaca la difícil situación profesional por la falta de profesionales médicos en atención primaria, especialmente para la cobertura de atención continuada tanto en el ámbito rural como urbano. También en la Atención Especializada, a nivel hospitalario, la epidemia de la COVID 19 ha alterado de forma importante toda la actividad, tanto en consultas externas, como hospitalarias, como en actividad quirúrgica y pruebas diagnósticas.

A fecha 30 de septiembre de 2020 y su relación respecto al mismo periodo de 2019, el número de pacientes hospitalizados ha sido de 11.202 (descenso del 11%) con una estancia media de 6,23 días. El número de consultas totales es de 195.839 (descenso del 25%); el número total de intervenciones quirúrgicas no urgentes ha sido de 5.521, (descenso del 35%), no debido a suspensiones sino a no programaciones. Se han registrado 28.308 urgencias, un 24% menos que el año anterior.

La situación en relación a listas de espera también se ve afectada y se incrementa sobre todo a la paralización que se produjo el inicio de la pandemia. En las pruebas diagnósticas de Radiología con 2.665 pacientes, la espera media ha sido entre 37 y 61 días dependiendo del tipo de prueba, las consultas, con 10.423 pacientes y una espera media de 49 días y las intervenciones quirúrgicas con 1.090 pacientes y una espera media de 53 días.

En lo que se refiere a los pacientes atendidos en el Hospital por la COVID 19 hasta la fecha de hoy (30 de octubre) han ingresado 850 pacientes de los que han fallecido 142 en el Servicio de Medicina Interna.

En la Unidad de Cuidados Intensivos han ingresado hasta el día de hoy 77 pacientes críticos de los que han fallecido hasta el momento 25, siguiendo hospitalizados al día de hoy 19 pacientes. Ha sido precisa la extensión de la UCI a otras áreas del hospital, como la Reanimación Quirúrgica, y la habilitación de diferentes espacios para ampliar este tipo de asistencia.

El pasado mes de junio se inició por el Servicio de Medicina Interna una consulta externa para pacientes que han sufrido la COVID-19 y hasta la fecha se han atendido 324 pacientes nuevos y 187 revisiones.

Se instaló en septiembre en el Servicio de Microbiología la máquina Panther para realización de PCR, que realiza alrededor de 600 pruebas diarias y se ha comenzado en A. Primaria y en Urgencias del Hospital a realizar los test de Antígenos.

En cuanto a personal de SACYL se han visto afectados en la pandemia 384, y a fecha de hoy son 55; 33 de ellos positivos y el resto aislados por contactos estrechos.

Si atendemos a la evolución de la pandemia en la provincia, en una primera etapa la mayor incidencia se registró en residencias y centros de la tercera edad con alta mortalidad y estuvo marcada por una escasa disponibilidad de test diagnósticos. En la segunda etapa se crea la figura del rastreador y, en ambas fases, se ha hecho un estudio de cada brote detectado con las medidas preventivas oportunas. Asimismo, desde la semana 31 se observa en Palencia un aumento progresivo de la incidencia y a partir de la semana 38, la situación se complica llegando a cifras de incidencia cercanas a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que obligó a tomar medidas especiales. A pesar de esto, la situación ha seguido empeorando hasta llegar al momento actual, en el que tenemos cifras de incidencia superiores a 800 por 100.000 habitantes