El TAN anula la adjudicación al Colegio de Ingenieros de de la prueba de carga de la pasarela de Labrit

La pasarela del Labrit sufre un nuevo revés. El Tribunal Administrativo de Navarra anula la adjudicación al Colegio de Ingenieros de la prueba de carga para estudiar su reforma, ya que considera que se debió sacar a licitación pública antes.

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona exigirá que "se retome y acelere de inmediato" el expediente para reclamar a diseñadores y constructores de la pasarela del Labrit los 813.000 euros del coste de la obra "una vez que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha declarado ilegal el contrato para los trabajos de ensayo sobre la estructura de la pasarela dado a dedo por el tripartito de derechas al Colegio de Ingenieros".

"Esto muestra la gestión del señor Enrique Maya, que cuando estaba en la oposición, dijo que la pasarela podía estar abierta en 24 horas y lleva 16 meses donde lo único que ha conseguido es hacer un informe que el Tribunal ha echado atrás", afirma Joseba Asiron, portavoz del grupo abertzale.

Desde el Ayuntamiento, el concejal Fermín Alonso afirma que los servicios jurídicos del Consistorio están analizando la resolución del TAN "porque era un expediente que contaba con todas las garantías jurídicas, así que tranquilidad". El concejal destaca que "en la anterior legislatura, EH Bildu contrató informes directos, aunque aquella vez no reclamó".

Asiron responde que "en esos casos no ha venido ningún tribunal a echar atrás nada o a decir que son ilegales".

EH Bildu señala que "la afirmación contenida en la resolución del TAN de que el contrato debió salir a licitación y debió ser convocado un procedimiento no excepcional supone que esta contratación fue ilegal porque no respetó el procedimiento establecido en la ley foral de Contratos Públicos al no motivar de forma razonada esta excepcionalidad".

La formación abertzale ha afirmado que "la gestión de Maya, también en este tema, es una absoluta chapuza que responde más a los intereses de empresas privadas y aseguradoras que a los de la ciudadanía y, tras esta resolución, urge exigir que se ejecute el expediente de depuración de responsabilidades para recaudar el dinero que se debe a este Ayuntamiento y poder construir una nueva pasarela".

EH Bildu ha pedido que no haya "huidas hacia adelante" y que el Gobierno municipal "actúe con responsabilidad de una vez por todas". El grupo municipal ha apuntado que "ya en la legislatura pasada se tramitó y concluyó un expediente de depuración de responsabilidades en el que los técnicos del Ayuntamiento concluyeron que la estructura estaba en estado de ruina, que los responsables eran los diseñadores y constructores y que correspondía exigirles directamente el importe total de construcción (813.000 euros)". "Es incomprensible que Maya dejara aparcado este expediente y es incomprensible que, 16 meses después de que accedieran al gobierno, este tema siga empantanado", ha sostenido EH Bildu.

El grupo abertzale ha afirmado que la resolución del TAN conocida este viernes "concluye que el expediente fue chapucero porque sostiene la idoneidad de la contratación directa sin licitación cuando esta afirmación no se realiza en ningún momento en el expediente". "Es decir, nadie suscribe la afirmación de que precisamente sea la Sección de Navarra del Colegio de Ingenieros, la única empresa o profesional que pudiera realizar esa tarea", ha señalado la coalición citando el dictamen.

EH Bildu ha añadido que, "siendo esto así, resultaría ahora absolutamente irregular y por tanto fraudulento realizar el encargo de un proyecto de reparación, basado en una licitación ilegal, al mismo adjudicatario y por el mismo procedimiento como pretende hacer el alcalde, Enrique Maya".